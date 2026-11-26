Mario “Mono” Osuna es uno de los cuatro Granjeros que integran la Tabla de Nominados de la semana 12 de La Granja VIP. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, el ex futbolista no tendrá la posibilidad de competir en el Juego de la Salvación que se llevará a cabo este jueves 26 de noviembre.

Resulta que Julio Camejo volvió a ganar el poder de la Herradura durante la última Gala de Eliminación y decidió utilizarlo contra Osuna. De esta manera, el ex jugador deberá afrontar las mismas circunstancias que la semana pasada y dependerá exclusivamente del apoyo del público para continuar en el reality show.

¿Por qué “Mono” Osuna no puede competir en la Salvación de La Granja VIP?

Manelyk González obtuvo el poder del Huevo Dorado durante la Asamblea del miércoles 25 de noviembre y decidió sacar a Julio Camejo de la Tabla de Nominados para colocar en su lugar a “Mono” Osuna. No obstante, la creadora de contenido desconocía el beneficio que tenía en su poder el actor cubano.

Luego de la decisión de Manelyk, Camejo utilizó la Herradura del Poder para dejar ‘clavado’ a Osuna hasta la próxima Gala de Eliminación. Esto le impide al ex futbolista competir en la Salvación y también ser salvado durante el Viernes de Traición.

La Granja VIP Manelyk sacó a Julio Camejo de la tabla de nominados y sorprendió a todos. FOTO: ESPECIAL

¿Cómo ganó Julio Camejo el poder de la Herradura en La Granja VIP?

Julio Camejo y Niurka fueron los ganadores del concurso de baile que se llevó a cabo durante la undécima Gala de Eliminación. Ambos Granjeros se enfrentaron posteriormente en un reto de habilidad por el poder de la Herradura, beneficio que terminó en manos del actor.

Camejo tuvo que mantener en secreto su poder hasta la Asamblea del miércoles, ya que, en caso de revelarlo ante sus compañeros, habría quedado nominado. Cabe destacar que es la segunda semana consecutiva en la que Julio utiliza este beneficio contra “Mono” Osuna.

¿Quiénes pueden competir en la Salvación de la semana 12 de La Granja VIP?

A diferencia de Mario “Mono” Osuna, los otros tres Granjeros que integran la Tabla de Nominados tienen la posibilidad de luchar por su permanencia en La Granja VIP:

Manelyk González.

Kevyn “Bicolor” Contreras.

Niurka Marcos.

El ganador del Juego de la Salvación abandonará la Tabla de Nominados y obtendrá el poder de La Traición. Por su parte, Osuna deberá esperar hasta el domingo 29 de noviembre para conocer si recibe los votos suficientes para permanecer una semana más en competencia.