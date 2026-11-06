¿Por celos? Rafa Mercadante revela la verdadera razón por la que Niurka TRAICIONÓ a su equipo en La Granja VIP

Bebeshita libró la eliminación de La Granja VIP para la semana 9 gracias a que se convirtió en la galadora del Juego de Salvación. Y sorpresivamente, quien ayudó a que pudiera competir fue Niurka, que en la dinámica de la tierra prefirió bloquear a Natalia Alcocer, quitándole la posibilidad de participar y “arruinando” la estrategia que planeó junto a su equipo desde hace varios días, un movimiento que hizo enfurecer a Rafa Mercadante y lo motivó a exponer la verdad de esta incómoda situación.

De acuerdo con lo que el Granjero reveló, la llamada “mujer escándalo” se apresuró a cambiar el plan que habían hecho en cuanto escuchó que Ivonne Montero fue nombrada como “El Más Gallito” por sus Cara a Cara. Todo porque le habría molestado darse cuenta de que la actriz sí tiene fandom apoyándola y así es poco probable que salga eliminada como ella lo quería.

“Niurka cambió todo porque te dieron “El Más Gallito”, solo por eso lo hizo”, le dijo a Ivonne mientras ella le dijo que no era algo que la sorprendiera porque sabe de sobra que no le cae bien y sospecha que siempre le ha tenido coraje.

¿Por qué Niurka le dio la espalda a Natalia Alcocer? Así justificó su sabotaje en La Granja VIP

Durante la dinámica de la tierra, Niurka eligió bloquear a Natalia para el Juego de Salvación de La Granja VIP con un argumento que dejó confundidos a muchos. Esto porque le argumentó que no le gustaban los abusos y que por eso lo hacía, pero no fue clara en si lo decía por una situación en específico o se refería a alguien más.

Por su parte, “La Vikinga” reaccionó tranquila y hasta le dijo que sabía que tenían estrategias, pues confiaba en que Julio Camejo o Ivonne Montero podrían quedarse con este beneficio para poner la balanza a favor de los “Disfuncionales”, como nombraron a su equipo. Sin embargo, nunca se esperaron que Bebeshita terminaría robándoles la Salvación y ahora saben que cualquiera de ellos podría quedar fuera, por lo que Rafa Mercadante considera una traición absoluta.