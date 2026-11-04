“Te tenemos de comodín": Niurka advierte quién NO es prioridad para ella en La Granja VIP

El equipo de los "Disfuncionales" sigue afinando sus estrategias y se preparan para el Miércoles de Asamblea, donde buscarán que sus rivales sean mayoría en la tabla de nominación de La Granja VIP Segunda Temporada. Sin embargo, lo que los tiene dudosos es el juego de Fernando Lozada, pues no saben si está en su contra y ya hasta Niurka para preguntarle cuáles son sus verdaderas intenciones, lo que terminó exponiendo una incómoda verdad.

Esto porque sin darle tantas vueltas a la situación ni temiendo a represalias, Niurka le dijo a Fernando que para ellos, él está solamente como un "comodín" y no lo tienen de prioridad al momento de mover las piezas. Y es que si bien el conductor ha insistido en que va individual, ella piensa que sí tiene una tregua con Manelyk y por eso termina perjudicándolos a ellos cada que se le presenta la oportunidad.

"Lo que nos hace dudar a nosotros, es que dentro de tu estrategia independiente siempre has tirado para acá. A ti te tenemos como comodín, por si cae una nominación en cadena y ya", sentenció la llamada "mujer escándalo", recordando que apenas hace unos días, lo salvaron sin pedirle nada a cambio y que volverían a hacerlo si es lo que más les conviene, pero no porque quieran beneficiarlo ni protegerlo.

Niurka y Rafa Mercadante revelan por qué ya no confían en Fernando Lozada de La Granja VIP

A esta acalorada plática se sumó Rafa Mercadante, que le dio la razón a Niurka y reconoció que él también siente que Fernando Lozada está en el equipo de Mane, pero no termina de aceptarlo. Entre sus razones, los "Disfuncionales" mencionaron que cada que ha apuntado en contra del bando contrario, ha sido cuidadoso en no dañarlos, como la vez que nominó al "Mono" Osuna y terminó salvándolo días después.

Por su parte, Fernando les reclamó que ellos siempre están tirándole como lo hizo Pimpinela al dejarlo de Legado y hasta insinuó que es su culpa que lleve cuatro semanas seguidas como Peón. Al respecto, Rafa le explicó que si empezaron a mandarlo al Granero, fue porque era una semana con más mujeres y querían a alguien fuerte para las tareas pesadas y que la nominación de Pimpi no fue algo que ellos planearan.