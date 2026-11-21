Ivonne Montero aclaró con Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Contreras cómo se dieron las cosas durante la dinámica de Echar Tierra en La Granja VIP. La actriz cuestionó la versión de que sus compañeros se habían puesto de acuerdo para salvarla y recordó en qué momento surgió la propuesta de lanzar una piedra cada uno.

¿Qué aclaró Ivonne Montero con Julio y Bicolor en La Granja VIP?

Montero dijo que, al hablar de lo ocurrido, se le había señalado como la persona que mintió y engañó. También rechazó que sus compañeros se atribuyeran haberla salvado de la tierra. Camejo sostuvo que sí la habían salvado. Ante esa respuesta, Ivonne recordó lo que él le propuso cuando ya estaban parados frente a la tierra: “Vamos a tirarnos todos una”.

La actriz puso el énfasis en el momento en que surgió la propuesta. Ivonne sostuvo que la decisión se tomó ahí mismo y explicó cómo habría sido, desde su punto de vista, un acuerdo para protegerla: reunirse antes, decir expresamente que querían salvarla y preguntarles a los demás si estaban de acuerdo.

Ivonne Montero recordó por qué dijo que le dieron la espalda

La conversación pasó de lo ocurrido frente a la tierra a cómo se sentía respaldada Ivonne por sus compañeros. La granjera cuestionó que se hablara de lo que podría pasarle con el otro grupo cuando, a su juicio, ya había vivido algo similar con ellos. “Aquí es donde me han tronado, donde me han dado la espalda”, dijo. Julio respondió: “Nadie ha dicho que esto está de maravilla”.

Montero les pidió que recordaran de dónde venían y en qué había acabado la situación. Para explicarlo, mencionó su propia decisión de sacar a Kunno de la tabla y dejar a Bicolor nominado. La actriz reconoció que pudo haber actuado de otra manera y describió el punto al que habían llegado como una “disfunción absoluta”.