¡APOYA a Tlacoyo! El perrito de La Granja VIP busca seguidores para recibir un PREMIO

El pasado domingo de Eliminación los participantes recibieron una gran sorpresa, el Granjero número 21 resultó ser un perrito callejero que el público nombró como Tlacoyo y está estrenando un perfil en redes sociales como TikTok.

La ahora mascota de La Granja VIP tiene enamorados a todos. Desde que llegó a la casa todos se pelean por acariciarlo, jugar con él o llevarlo a pasear. Y es que el perrito se ha adaptado rápidamente a su nuevo hogar.

Ahora que Tlacoyo tiene redes sociales pidió apoyo al público para ganar seguidores. El miércoles de Asamblea Kristal Silva y Adal Ramones anunciaron que si llega a 5 mil seguidores recibirá un premio.

Aunque no dieron detalles sobre la recompensa, los conductores compartieron que será un premio con el cual podrá jugar y divertirse.

Si quieres ayudarlo a alcanzar la meta solo busca @tlacoyo.enlagranja en TikTok. Hasta la publicación de esta nota, con solo tres videos disponibles, Tlacoyo estaba muy cerca al contabilizar 4 mil 812 seguidores.

La historia de Tlacoyo, el perrito de La Granja VIP

Cuando llegó a La Granja, Kristal Silva compartió con los participantes que Tlacoyo era un perrito que durante mucho tiempo lo único que conoció fue la calle y la soledad.

A la conductora se le quebró la voz cuando recordó que los animales entregan su amor, compañía y lealtad sin pedir nada a cambio.

Todos los Granjeros se emocionaron y lo recibieron con mucho amor. "No regresará a la calle jamás, hoy tiene un hogar con ustedes en La Granja VIP, ese perrito los estará acompañado durante esta experiencia".

En sus redes Tlacoyo se describe como "70% tierno, 20% travieso y 10% me siento una estrella perruna. En La Granja ando corriendo, olfateando, jugando, me siento, me llevo con los demás granjeritos, correteo a los animalitos y se robarme las miradas de todos".