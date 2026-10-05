ÚLTIMA HORA: Revelan al Granjero 21 de La Granja VIP y ASÍ se anunció su llegada

Es oficial, este 04 de octubre durante la quinta Gala de La Granja VIP se dió a conocer el nombre del Granjero número 21; se trata de un perrito, quién Eleazar Gómez sugirió que se llamara "Trueno". Esta noticia tiene a muchas personas del público emocionadas, pero sobre todo a los Granjeros, quiénes reaccionaron con mucha emoción y felicidad.

¿Cuáles fueron las pistas que se revelaron en La Granja VIP para anunciar al Granero 21?

A través de las redes sociales de La Granja VIP se dieron algunas pistas que revelaban la identidad del Granjero 21, en ellas se dió a conocer que su nombre era confidencial, su edad se mantenía en incógnito, su personalidad era inquieta y curiosa, su mayor cualidad era la lealtad, su debilidad la comida, su pasatiempo favorito pasar tiempo al aire libre, su nivel de energía muy alto, su habilidad especial hacerse querer, su peor hábito meterse donde no lo llaman además de que probablemente venía a hacer nuevos amigos y a competir.

Muchas personas del público pudieron darse cuenta antes de que se revelara que era un hermoso perrito. “Un perrito”, “Un perrito, desde la temporada pasada les hizo falta un bello perrito”, “Un perro sería genial para ellos también”, “Obvio es un peludito”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación en dónde se revelaron las pistas.

¡No esperaban encontrar esto! Pascal y Fer Lozada descubren una gran inundación en La Granja VIP

¿Cuántos Granjeros quedan hasta el momento en La Granja VIP?

Al inicio del reality solo habían 19 Granjeros, sin embargo con la llegada de Pablo Montero y la salida algunos Granjeros el número de las personas que integran La Granja ha ido cambiando. A continuación te presentamos la lista completa de todos y todas las Granjeras que son parte de la competencia, hasta el momento. Cada uno de ellos hasta el momento deberá hacer todo lo posible para mantenerse dentro de la competencia y seguir avanzando semana a semana.

Ivonne Montero Kenny Avilés Kevyn Contreras “Bicolor” Kunno Rafa Mercadante Fernando Lozada Niurka Marcos Mónica Escobedo Daniela Alexis “Bebeshita” Natalia Alcocer Manelyk González Mono Osuna Azalia 'La Negra' Julio Camejo Pascal Nadaud Pimpinela Escarlata Pablo Montero