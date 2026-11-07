La Bebeshita confesó en La Granja VIP una mala experiencia con un cirujano, que no te pase, estos son los consejos para elegir a un profesional

En su denominado “podcast del tocador”, Manelyk González, Kunno y la Bebeshita comparten diversas historias de vida. Daniela se sinceró sobre la ocasión en que se operó los senos y terminó con complicaciones. Para que no te pase, estos son algunos consejos para encontrar a un cirujano plástico profesional.

La Bebeshita compartió que, hace ya varios años, decidió operarse con un cirujano que, en ese momento, era muy popular entre influencers y celebridades, pero terminó llevándose una decepción.

Aunque no dio mayores detalles por motivos legales, dijo que el médico le realizó un procedimiento de liposucción y cirugía de senos. No obstante, días después, presentó problemas ya que los implantes se estaban saliendo.

Al final, la Bebeshita estuvo fuera de peligro y pudo solucionar los inconvenientes, pero sí advirtió que, en ese entonces, no investigó lo suficiente al cirujano y se dejó llevar por comentarios en redes sociales.

Consejos para elegir a un buen cirujano plástico

Para que no pases por una situación similar o peor a la de la Bebeshita, la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos brinda una serie de consejos para encontrar a un profesional capacitado y obtener los resultados que estás esperando sin mayores riesgos.

Cirujano (Unsplash)

Lo primero que hay que decir es que si bien la cirugía plástica ha avanzado enormemente en las últimas décadas, es indispensable encontrar al médico adecuado según las necesidades propias.

El problema con lo anterior es que no existe un cirujano ideal para todos los casos. Incluso si conoces a alguien que tuvo buenos resultados o lees reseñas positivas en redes sociales, se trata de una experiencia individualizada.

En ese sentido, estos son los consejos de la asociación para tomar la decisión adecuada: