Bebeshita recibe una CONSECUENCIA en La Granja VIP por revelar que le ofrecieron sabotear a Pascal Nadaud: “Soy bien chismosa”

Bebeshita recibió una consecuencia en La Granja VIP después de revelar que le habían ofrecido sabotear el juego de Pascal Nadaud a cambio de sumar 7,500 al presupuesto general. La participante había aceptado la propuesta con una condición: mantener el acuerdo en secreto. Sin embargo, terminó contándoles parte de lo ocurrido a sus compañeros y El Gallo decidió sancionarla por romper su palabra.

La granjera fue llamada al entrevistadero para revisar lo sucedido. Durante la conversación, reconoció que había compartido información que debía permanecer oculta y explicó por qué no había cumplido con el pacto.

¿Por qué castigaron a Bebeshita en La Granja VIP?

Todo comenzó cuando Bebeshita aceptó sabotear el juego de Pascal Nadaud a cambio de conseguir 7,500 para el presupuesto general. El acuerdo establecía que ni ella ni La Granja podían revelar lo ocurrido. Sin embargo, durante una conversación con Kevyn Contreras y otros granjeros, Bebeshita mencionó que le habían ofrecido algo a cambio de dinero. También aseguró que no había aceptado la propuesta y que le habían regresado la cantidad, una versión que El Gallo cuestionó durante su encuentro. “Se lo contaste a Kevin y a otros granjeros. Les dijiste absolutamente todo”, le reclamó antes de preguntarle por qué había decidido romper el pacto.

La respuesta de la participante fue inmediata: “Se me olvidó. Es que yo soy bien chismosa y se me fue, se me fue”.

El Gallo también señaló que la falta no consistía únicamente en haber compartido información. Le recordó que había afirmado que rechazó la propuesta, cuando anteriormente había aceptado realizar el sabotaje. “Lo más grave, además de eso, fue que mentiste”, le indicó.

Bebeshita intentó explicar lo ocurrido, pero recibió la instrucción de regresar con sus compañeros y esperar el anuncio de las consecuencias.

¿Cuál fue la consecuencia de Bebeshita por revelar el pacto?

Después de llamar al entrevistadero a Kunno y Pimpinela Escarlata, quienes también habían incumplido sus acuerdos con La Granja VIP, El Gallo reunió a los granjeros para comunicar las sanciones. Cuando llegó el turno de Bebeshita, le recordó que inicialmente había conseguido un beneficio para todos. Sin embargo, los 7,500 que había obtenido serían descontados del presupuesto semanal de La Granja VIP.

Al escuchar la decisión, Bebeshita explicó que su intención había sido aportar recursos al grupo. “Traté de hacer algo bueno, pero pues salió mal”, expresó.