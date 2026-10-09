¿Quién le ECHÓ TIERRA a quién en La Granja VIP? Así fueron los votos y quién quedó fuera de La Salvación

La Granja VIP vivió una nueva dinámica en la que los participantes tuvieron que echar tierra a uno de los tres nominados para decidir quién quedaría fuera de La Salvación. Natalia Alcocer Ivonne Montero y Kevyn Contreras "Bicolor" escucharon las razones de sus compañeros, quienes tomaron sus decisiones entre estrategias, cuestionamientos y diferencias que ya habían surgido durante la convivencia.

Cada granjero debía colocar un costal sobre el nominado de su elección y explicar sus motivos.

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¿Quién le echó tierra a quién en La Granja VIP?

Durante la dinámica, los granjeros explicaron sus elecciones frente a los nominados. Estos fueron los votos y las declaraciones que acompañaron cada decisión:



Mónica Escobedo le echó tierra a Ivonne Montero . Antes de colocarle el costal, expresó que no quería que sus diferencias se convirtieran en discusiones constantes. La actriz respondió que Mónica ya no pertenecía a su equipo y le advirtió: “Ten cuidado porque en el otro equipo tampoco vas a entrar, baby” .

. Antes de colocarle el costal, expresó que no quería que sus diferencias se convirtieran en discusiones constantes. La actriz respondió que Mónica ya no pertenecía a su equipo y le advirtió: . Pablo Montero eligió a Ivonne Montero . El cantante no quiso extenderse en sus explicaciones y aseguró que su decisión era “solo por estrategia” . Su compañera aceptó el voto y dijo que le gustaba enfrentar nuevos retos.

. El cantante no quiso extenderse en sus explicaciones y aseguró que su decisión era . Su compañera aceptó el voto y dijo que le gustaba enfrentar nuevos retos. Bebeshita le echó tierra a Natalia Alcocer. Aunque le expresó su cariño, La Vikinga aprovechó para recordarle situaciones anteriores y respondió: “Si te llevas, te aguantas, Bebeshita” .

Aunque le expresó su cariño, La Vikinga aprovechó para recordarle situaciones anteriores y respondió: . Azalia Ojeda "La Negra" votó contra Natalia Alcocer. Explicó que no le gustaba la manera en que su compañera juzgaba a otras personas sin escuchar sus razones. Natalia respondió llamándola “la mujer más traicionera y con más miedo de La Granja”, lo que dio paso a un intercambio de acusaciones.

Explicó que no le gustaba la manera en que su compañera juzgaba a otras personas sin escuchar sus razones. Natalia respondió llamándola lo que dio paso a un intercambio de acusaciones. Mario "Mono" Osuna le echó tierra a Natalia Alcocer . Aseguró que su decisión era estratégica, pero también cuestionó que hubiera nominado a Pascal Nadaud después de decirle que lo quería mucho. “Para mí es un foquito rojo” , comentó.

. Aseguró que su decisión era estratégica, pero también cuestionó que hubiera nominado a Pascal Nadaud después de decirle que lo quería mucho. , comentó. Kunno eligió a Natalia Alcocer. El Capataz reconoció que habían tenido una buena convivencia, aunque consideró que ella se mostraba a la defensiva y que debía mirar más allá de la división entre equipos. La Vikinga respondió que simplemente estaba jugando y buscando proteger a sus compañeros.

El Capataz reconoció que habían tenido una buena convivencia, aunque consideró que ella se mostraba a la defensiva y que debía mirar más allá de la división entre equipos. La Vikinga respondió que simplemente estaba jugando y buscando proteger a sus compañeros. Manelyk González le echó tierra a Natalia Alcocer. Cuestionó su manera de participar en los enfrentamientos y aseguró que constantemente intervenía en problemas ajenos. También recordó su nominación contra Pascal Nadaud y terminó justificando su elección con dos palabras: “Por metiche, traicionera” .

Cuestionó su manera de participar en los enfrentamientos y aseguró que constantemente intervenía en problemas ajenos. También recordó su nominación contra Pascal Nadaud y terminó justificando su elección con dos palabras: . Rafael Mercadante votó por Natalia Alcocer . Su intervención fue breve y estuvo acompañada de un intercambio cordial. “Un placer, Rafa. Siempre” , le dijo la participante, mientras él respondió que esperaba que sus consejos también le sirvieran.

. Su intervención fue breve y estuvo acompañada de un intercambio cordial. , le dijo la participante, mientras él respondió que esperaba que sus consejos también le sirvieran. Niurka Marcos también eligió a Natalia Alcocer. Fue una de las más directas al explicar su decisión: “Espero que seas tú quien se vaya”.

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Natalia Alcocer quedó fuera de La Salvación en La Granja VIP

Después de que los granjeros colocaron sus costales, llegó el momento de conocer quién había recibido más tierra. Los tres nominados levantaron las cajas de madera y Natalia Alcocer fue la participante que quedó bloqueada de La Salvación.

La conductora Kristal Silva confirmó el resultado frente a todos: “Natalia no podrá jugar el juego de salvación. Natalia, eres parte definitivamente de la tabla de nominados hasta ahora”.

De esta manera, Ivonne Montero y Kevyn Contreras "Bicolor" conservaron la oportunidad de competir en La Salvación, mientras que La Vikinga quedó en la tabla de nominados sin posibilidad de participar en ese juego.

