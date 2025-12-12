¿Celos por la becerrita? ¡Críticos explican posibles motivos de la “rebelión” animal en La Granja VIP!

La Granja VIP vivió momentos de tensión este jueves 11 de diciembre debido a que ¡todos! los animalitos se rebelaron . Desde los caballos hasta las ovejas y conejitos tuvieron reacciones extrañas que hicieron sudar a los granjeros... ¿pero por qué pasó esto?

¿Qué explicaciones hubo para la "rebelión animal" de La Granja VIP?

Las travesuras del caballo Hidalgo y de los conejitos no terminaron con saldo blanco: Sergio Mayer Mori terminó con una lesión en el dedo, mientras que Kim Shantal se raspó una rodilla cuando intentó atrapar a uno de los animalitos peludos .

El incidente, por supuesto, fue captado en su totalidad por las cámaras 24/7 de La Granja VIP y desató un auténtico debate entre los críticos Ferka, Flor Rubio, Linet Puente y Rey Grupero, quienes sacaron a relucir toda clase de teorías... ¡desde lo fantasioso hasta lo científico!

"Será que presienten el adiós, la ausencia de los granjeros?", se preguntó la co-conductora Kristal Silva. Rey Grupero le puso el toque gracioso a este incidente al asegurar que a los animales se "les metió" el espíritu de Eleazar Gómez, mientras que Adal Ramones especuló con la posibilidad de que el nacimiento de la nueva becerrita los hubiera puesto celosos por la atención.

Al final, Flor Rubio con todo su rigor periodístico le puso un alto a estas versiones y reconoció que aunque todas le dieron risa, la explicación a la conducta "loca" de los animales es simple... ¡hay menos granjeros y, por lo tanto, es cada vez más complicado cubrir las necesidades de todos ellos!

Ya sea por celos, la influencia de la luna llena o porque los granjeros no se dan abasto con tanto trabajo, los animales se convirtieron en los verdaderos protagonistas de La Granja VIP... ¡y no es la primera vez que ocurre!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: