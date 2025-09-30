¡A detalle! Todo lo que pasará en La Granja VIP día a día; retos, traiciones, alianzas y más...

La Granja VIP viene con todo y cuando decimos con TODO, no mentimos, pues cada día podrás sorprenderte con varias aventuras que vivirás de la mano de 16 celebridades que se enfrentarán a retos, alianzas, pero también a traiciones y estrategias que nadie espera, pues todos vienen con un gran objetivo, llegar a la final y coronarse como el ganador o ganadora del reality.

Estamos a nada de empezar este nuevo programa de TV Azteca y muchos se preguntan qué podrán ver día a día en el 24/7 de La Granja VIP y aquí te traemos la información a detalle.

Día a día: Esto pasará en La Granja VIP

Domingos: La gala, a partir de este 12 de octubre, podrás presenciar la primera gala, donde serás partícipe de cómo las celebridades ingresan por primera vez a La Granja VIP, donde tendrán que trabajar muy duro para asegurar su permanencia semana tras semana. En las siguientes galas conoceremos a los eliminados y recuerda que tú eres la parte más importante y clave de todo el juego, ya que podrás decidir quién se queda y quién se va.

Lunes: Competencia del Capataz, este día será muy importante y decisivo durante las semanas en La Granja VIP, ya que los granjeros se tendrán que enfrentar a diversos retos para poder elegir a un capataz, quien tendrá varios beneficios como la inmunidad, liderazgo para que funcione La Granja y por su puesto, más comodidades durante la semana.

Martes: Nominación, podremos conocer a los granjeros que están en riesgo de perder su lugar dentro de La Granja VIP, pero atento, porque los siguientes días, todo podría cambiar.

Miércoles: Asamblea, recordemos que las celebridades tienen que trabajar muy duro para obtener sus alimentos, por lo que la asamblea será un momento en el que los granjeros pueden ponerse de acuerdo para repartir las actividades, o bien, hablar sobre algún disgusto que se haya creado entre ellos.

Jueves: Salvación, alguna de las celebridades que está nominada, podría ser salvada, pero ¿cómo será esto? No te pierdas el gran estreno de La Granja VIP, ya que ahí se dará toda la información a detalle de esta dinámica.

Viernes: Traición, este será un punto clave dentro del juego, pues los granjeros podrían ser traicionados por sus propios compañeros, lo cual pondría en riesgo su estancia dentro de La Granja VIP.

Recuerda que todos los días los granjeros tendrán diferentes actividades, desde cuidar animales, cultivar vegetales, hasta limpiar estiércol, y lucharán por tres objetivos, permanecer en La Granja VIP, obtener sus alimentos y llegar a la gran final.