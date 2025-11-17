César Doroteo admite que se vio “mucho odio” en La Tentación del domingo. “El Muro se derrumbó"
“No me quiero ir con esta placa porque nadie aquí me quiere”, es lo que pensó César Doroteo minutos antes de saber que había sido salvado por el público.
Mientras preparaban el desayuno, César Doroteo y Kike Mayagoitia platicaron sobre La Tentación que recibieron los nominados anoche. Especialmente, sobre el momento en que a Alfredo Adame le mostraron un video de Manola Díez hablando mal de él. “Llegaron los videos y nadie se habló", dijo Teo.
