Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Exatlón México: Azules bajo presión y Rojos buscan extender su racha ganadora

El Equipo Azul vive uno de sus momentos más complicados al llegar con dos atletas al Duelo de Eliminación, sintiendo la presión tras la reciente victoria de los Rojos, quienes atraviesan una racha positiva que los coloca con ventaja anímica; con la contienda abierta y la tensión al máximo, la gran incógnita es si la escuadra Azul logrará darle la vuelta a la situación o si los Rojos continuarán imponiendo su dominio en esta etapa decisiva de Exatlón México.