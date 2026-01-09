Exatlón México | Avance | Las mujeres enfrentan su prueba más dura rumbo a la eliminación

El avance de Exatlón México adelanta una noche decisiva para las mujeres, quienes deberán luchar por su continuidad luego de que el equipo perdedor coloque a una cuarta atleta en riesgo de eliminación; Kate reconoció que es momento de seguir trabajando sin dar pasos atrás, mientras las competidoras se preparan para enfrentar el examen más grande de la novena temporada, una prueba donde solo tres podrán continuar y una se despedirá del sueño de seguir en la competencia.

