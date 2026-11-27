Este viernes todo puede cambiar dentro de La Granja VIP, pues estaremos siendo testigos de La Traición luego de que Niurka Marcos ganara La Salvación, lo que dará paso a un nuevo giro que podría definir el futuro de los Granjeros de cara a las semanas finales de este reality show que le ha dado la vuelta a todo México.
Por ello, es importante que conozcas la app gratuita de TV Azteca En Vivo, en donde podrás votar de manera rápida y sencilla para salvar a los Granjeros que terminen dentro de la Placa final de Nominados, misma que esta noche se definirá esta noche y que promete ser la más intensa de la temporada, sobre todo por la participación de los atletas de Exatlón México.
¿Quiénes son los Granjeros Nominados esta semana en La Granja VIP?
Luego de que algunas estrategias no salieran completamente como esperaban, los Granjeros que están en riesgo de salir este próximo domingo 29 de noviembre son:
- Mario “Mono” Osuna
- Manelyk
- Kevyn “Bicolor”
Si bien, Niurka también formaba parte de esta lista, la noche del jueves logró la Salvación, por lo que estamos a pocas horas de conocer su Traición en donde cualquier cosa podría suceder…
¿Cómo votar en La Granja VIP para Salvar a tu Granjero Favorito?
Una vez que hayas descargado la app de TV Azteca En Vivo desde la AppStore o PlaySotre (ya que está disponible para celulares con iOS o Andorid), deberás de entrar a la sección de VOTA, donde encontrarás el menú de los Granjeros elegibles para salvar de ser eliminados.
Recuerda que cuentas con 10 votos que podrás usar de manera libre, pues puedes darle los 10 a un mismo nominado o repartirlos a tu gusto; así como también podrás conseguir 10 votos de manera extra.
Será el próximo domingo en punto de las 8:00 pm en donde conoceremos el futuro de nuestros Granjeros, ¿Quién dejará su sombrero? ¡No te lo pierdas!