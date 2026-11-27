Niurka tiene en sus manos el poder de la Salvación en La Granja VIP y ya está planeando cómo puede usar la Traición a su favor. Pero la que no está nada tranquila con el rumbo que podrían tomar las cosas, es Ivonne Montero, quien sabe que la actriz no desperdiciará la oportunidad de mandarla a la tabla de nominados, por lo que lo único que podría librarla es que el Capataz se imponga para definir las cosas.

Sin embargo, esto tampoco la hace sentir segura, pues a pesar de que Ivonne salvó a Kunno de ser eliminado apenas hace una semana, volvieron a tener diferencias y piensa que estos pleitos podrían ser la excusa perfecta para que el influencer se desquite. “Si es del Capataz, bueno, es lo mínimo que podría hacer (no nominarla)”, sentenció.

¿Por qué se pelearon Ivonne Montero y Kunno en La Granja VIP? Las diferencias que volvieron a ponerlos de enemigos

Si bien la convivencia entre los Granjeros nunca ha sido la mejor, llevaban un par de semanas tratando de no pelear y ya hasta decían que había una conexión genuina. Fue por esto que Ivonne Montero eligió salvar a Kunno de ser eliminado de La Granja VIP, poniéndolo incluso por encima de Kevyn Contreras, que era de su mismo equipo.

No así, las cosas cambiaron porque a la actriz le molestó que su compañero no supervisara las labores de limpieza, una tarea que afirmó, le corresponde como Capataz. A partir de estas rencillas, la tensión volvió a hacerse presente y es por eso que si llegara a haber Traición del Capataz, Ivonne no está segura de que Kunno le devolverá el favor que le hizo cuando lo quitó de la tabla de nominados y la eliminada terminó siendo Bebeshita.

Quiénes son los nominados de La Granja VIP para la eliminación del 29 de noviembre

Después del Juego de Salvación en el que Niurka salió victoriosa, la tabla de nominación de La Granja VIP para el 29 de noviembre quedó de la siguiente manera: Manelyk, Kevyn Contreras y Mario “Mono” Osuna, que es el único que está clavado hasta el domingo y no puede salvarse ni ser salvado, todo porque Julio Camejo hizo efectiva su herradura del poder.