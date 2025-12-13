‘El Patrón’ enfrentará su peor miedo si Teo llega a la semana final de La Granja VIP: “Me acerco a la rata”

Luego de la ceremonia de traición en la que Kim Shantal sacó a 'El Patrón' Alberto del Río del cuadro de nominado para colocar a César Doroteo , todos los miembros del 'Team Cacaraqueo' han puesto manos a la obra para conseguir votos con el fin de que su aliado llegue a la semana final de La Granja VIP y prueba de ello fueron los retos propuestos por el luchador y la influencer.

No es ningún secreto el pavor que el ex Capataz le tiene a los roedores, por lo que se comprometió a acercarse a una de las ratas que deambulan por el lugar si el público vota por Teo para que llegue a la última semana del reality show. Cabe señalar que 'El Patrón' fue muy tajante al señalar que no la tocaría en lo absoluto, solamente que se quedaría de pie frente al animal por 15 segundos.

Kim también le entra al reto para conseguir votos

Kim Shantal aprovechó la iniciativa de Alberto del Río para pedirle a la gente que seguía la transmisión 24/7 del reality show que vote por el miembro nominado del 'Team Cacaraqueo' y se comprometió a ocuparse de las labores en el gallinero de La Granja VIP, pero en compañía de alguno de sus amigos, ya fuera La Bea o el propio César Doroteo si logra sobrevivir a la gala de eliminación de este domingo.

Cabe recordar que la salvada de esta semana ya había comenzado a tratar su fobia a las gallinas al tocar previamente a una de ellas con el apoyo del Tío Pepe y de sus compañeros.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al noveno eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y César Doroteo, no olvides votar por tu favorito.

