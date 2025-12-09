¡'El Patrón’ hace promesa de Navidad! Se compromete a donar juguetes para la niñez de San Luis Potosí

Los retos y las promesas al interior de La Granja VIP no se detienen y en esta ocasión fue 'El Patrón' Alberto del Río quien se comprometió a llevarle algo de felicidad a la niñez de su ciudad natal de cara a las fiestas decembrinas.

Por cada juguete donado, 'El Patrón' pondrá otro

Luego de terminar con su trabajo en las estaciones y celebrar la tranquilidad que se siente al interior del reality show tras las llamadas de atención a Eleazar Gómez , los miembros del 'Team Cacaraqueo' prepararon su desayuno, acción que propició la promesa de Navidad de 'El Patrón'.

Alberto del Río le compartió a quienes seguían la transmisión 24/7 del reality show que pasará Navidad en San Luis Potosí, su ciudad natal, y se comprometió a donar un juguete por cada uno que sea regalado por el público. Además, le pidió al alcalde Enrique Galindo su ayuda para hacerlo posible, ya que el luchador dejó ver que la sede para las donaciones podría tratarse del Palacio Municipal o de Plaza Fundadores.

El primer nominado de esta semana le comentó a sus aliados que la plaza tiene un significado muy especial para él debido a la celebración que le hicieron a su condecorado padre y reveló que la Plaza Dos Caras se encuentra a espaldas de la casa en la que su papá vivió su infancia. Además, afirmó que el día del homenaje fue cuando se reencontró con su esposa Carmen, aspecto que conmovió mucho a La Bea.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los granjeros elegidos por el público para disputar el segundo Duelo de la semana, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y Serio Mayer Mori, y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

