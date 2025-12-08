‘El Patrón’ reflexiona sobre el castigo impuesto tras fuerte pelea con Eleazar Gómez: “Es justo”
El luchador habló con Teo sobre la sanción que lo colocó como el primer nominado de la penúltima semana de La Granja VIP
Uno de los aspectos más polémicos de la gala de eliminación de anoche fue la recapitulación sobre la fuerte pelea que protagonizaron 'El Patrón' y Eleazar Gómez , aspecto que propició la nominación del luchador en la penúltima semana de La Granja VIP y que fue retomado este día por Alberto del Río en una conversación con su aliado César Doroteo.
"Lo acepto": 'El Patrón' reconoce su error
Durante los ensayos y la preparación de los actos de los granjeros para el show de talentos, 'El Patrón' platicó con Teo sobre el incidente ocurrido ayer y la sanción que lo colocó como el primer nominado de esta semana.
Alberto del Río le confesó a César Doroteo que acepta el castigo revelado por el conductor Adal Ramones y que lo considera como uno justo; sin embargo, también se dijo decepcionado por los señalamientos de que el pleito pudo haber escalado en intensidad hasta llegar, incluso, a agresiones físicas, y es que el luchador aseveró que nunca le pondría una mano encima ni a Eleazar ni a nadie, más allá del pequeño roce que fue el centro de atención de la pelea.
Además, el ex Capataz prometió que ya no se piensa enganchar con su compañero y que "otra vez se va a callar", pero también exhortó a que se le ponga un alto al comportamiento y las acciones del granjero que solamente recibió una llamada de atención en la gala de eliminación de anoche.
¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?
Esta noche conoceremos a los granjeros elegidos por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.
