‘El Patrón’ reflexiona sobre el castigo impuesto tras fuerte pelea con Eleazar Gómez: “Es justo”

Uno de los aspectos más polémicos de la gala de eliminación de anoche fue la recapitulación sobre la fuerte pelea que protagonizaron 'El Patrón' y Eleazar Gómez , aspecto que propició la nominación del luchador en la penúltima semana de La Granja VIP y que fue retomado este día por Alberto del Río en una conversación con su aliado César Doroteo.

"Lo acepto": 'El Patrón' reconoce su error

Durante los ensayos y la preparación de los actos de los granjeros para el show de talentos, 'El Patrón' platicó con Teo sobre el incidente ocurrido ayer y la sanción que lo colocó como el primer nominado de esta semana.

Alberto del Río le confesó a César Doroteo que acepta el castigo revelado por el conductor Adal Ramones y que lo considera como uno justo; sin embargo, también se dijo decepcionado por los señalamientos de que el pleito pudo haber escalado en intensidad hasta llegar, incluso, a agresiones físicas, y es que el luchador aseveró que nunca le pondría una mano encima ni a Eleazar ni a nadie, más allá del pequeño roce que fue el centro de atención de la pelea.

Además, el ex Capataz prometió que ya no se piensa enganchar con su compañero y que "otra vez se va a callar", pero también exhortó a que se le ponga un alto al comportamiento y las acciones del granjero que solamente recibió una llamada de atención en la gala de eliminación de anoche.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los granjeros elegidos por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

