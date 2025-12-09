El ‘Team Cacaraqueo’ celebra tranquilidad en La Granja VIP tras regaño a Eleazar: “Qué bonito ha sido desde ayer”

Todo parece indicar que finalmente se respira un aire de calma en La Granja VIP luego de la tensión generada por la fuerte pelea protagonizada por 'El Patrón' Alberto del Río y Eleazar Gómez , pues los miembros del 'Team Cacaraqueo' aprovecharon un momento libre para celebrar la tranquilidad que se siente al interior del reality show luego de la llamada de atención que recibió el acompañante del Capataz.

Luego de que terminaran puntualmente con sus estaciones, 'El Patrón' Alberto del Río, Kim Shantal, César Doroteo y La Bea se tomaron un momento para expresar que se han sentido mucho menos estresados luego del severo regaño que recibió Eleazar Gómez tanto en la gala de eliminación del domingo como en el primer Duelo de nominación de esta semana.

Los miembros del 'Team Cacaraqueo' coincidieron en que se ha sentido mucha paz en La Granja VIP, sobre todo desde esta mañana, y que debieron de haber tomado medidas desde antes para que la convivencia fuera así de pacífica, más allá de las dinámicas en las que no se podrían haber evitado las confrontaciones.

Además, Alberto del Río enfatizó que Eleazar se reconoce como el granjero conflictivo, ya que "menso no es" y enfatizó que Gómez está muy consciente de que si propiciara otro conflicto, "se lo van a fregar". Cabe señalar que el luchador también reconoció al conductor Adal Ramones por haberle hecho las llamadas de atención a su polémico compañero.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los granjeros elegidos por el público para disputar el segundo Duelo de la semana, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y Serio Mayer Mori, y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

