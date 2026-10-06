¡Tú decides! Este es el Código QR para que puedas VOTAR en La Granja VIP Segunda Temporada y elijas quien va al Duelo de Nominación
¡Cada vez falta menos para el Duelo de Nominación de La Granja VIP Segunda Temporada! Tú puedes decidir quien irá a través de este Código QR:
Estamos ante una nueva semana de La Granja VIP Segunda Temporada y poco a poco hemos podido ver el lado más animal de nuestros Granjeros, quienes no dan tregua e incluso han comenzado a fijar sus estrategias, dándonos grandes momentos siendo que lo mejor apenas está por venir…
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Por ello, es indispensable que tú, el Granjero más importante se muestra participativo en las cosas que suceden dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, por lo que te compartiremos el Código QR para que puedas votar para elegir quién será el participante que se va al Duelo de Nominación esta semana.
Código QR para votar en La Granja VIP
Recuerda que tienes 10 votos automáticos para que los uses como tú quieras, los cuáles podrás encontrar a través del siguiente código QR:
Podrás repartir estos votos entre tus Granjeros favoritos o de plano dárselos a uno solo; así como también puedes aplicar para conseguir 10 votos extra de manera rápida y sencilla una vez que hayas consumido los primeros.
¿Quiénes han sido eliminados de La Granja VIP Segunda Temporada hasta hoy?
El que participes activamente en los votos es importante pues hasta la mínima decisión podría definir el futuro de los Granjeros, siendo que todo puede cambiar en un pestañeo y estos podrían salir, tal como ha sido el caso de:
- Abigail Pak “La Coreañera”
- María Karunna
- Carlos Trejo
- Kenny Avilés
¿En dónde y a qué pasan pasan La Granja VIP?
Si no te quieres perder ninguna de las explosivas Galas de Nominación, te invitamos a sintonizar la señal de Azteca UNO en punto de las 8:30 pm de lunes a viernes, en donde nuestros conductores y críticos estarán llevándonos cada cosa que ocurre en este espacio y los domingos de Eliminación a las 8:00 pm.
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Aunque eso no es todo, pues recuerda que puedes seguir la transmisión del 24/7 a través de nuestro sitio web oficial y la plataforma streaming de Disney+, en donde podrás ser testigo de lo que ocurre en cada momento entre los Granjeros.