Eleazar Gómez REGRESA a La Granja VIP Segunda Temporada, luego de ser el segundo lugar en la primera

Este 4 de octubre se ha anunciado que Eleazar Gómez se une a la Segunda Temporada de La Granja VIP, después de haberse coronado como el segundo finalista de la primera temporada y su regresó ya está dando de qué hablar entre los críticos y también con el público.

El modelo y actor viene recargado de energía; sin embargo, esta vez su rol será distinto ya que no se convertirá en Granjero, sino que llega a ocupar una silla de los críticos, quienes son expertos en el reality y quien mejor que él, pues al igual que Alfredo Adame, tienen gran experiencia al haber sido participantes de la primera temporada de La Granja VIP y haber llegado junto a la gran final que marcó un antes y un después. Pero... ¿Será que nos dará una sorpresa y se unirá posteriormente cómo el Granjero 21?

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¿Cómo fue la participación de Eleazar Gómez en La Granja VIP Primera Temporada?

Nadie se esperaba la gran estrategia de Eleazar Gómez para hacer un impresionante juego dentro del reality. El actor fue nominado desde la primera semana debido a que recibió la mayoría de votos en la Asamblea, pero lo que nadie esperó sucedió, ya que ganó la Salvación.

Eleazar tuvo momentos tensos con los demás Granjeros, debido a que no muchos coincidían con su forma de ser, lo que le hizo tener enemistades con Fabiola Campomanes y Kim Shantal, pero no todo fue tan malo, pues tenía el cariño de Lola Cortés y una fuerte alianza con Alfredo Adame, quienes hicieron de todo para llegar a la gran final del reality.

La impresionante trayectoria de Eleazar Gómez

El actor empezó su trayectoria desde los 5 años con una carrera llena de éxitos entre los primeros se encuentran: ‘Mi Querido Viejo’ (1991) con Vicente Fernández y Julieta Rosen, y ‘La Última Batalla’ (1993) junto a Jorge Russek, Alonso Echánove y Arcelia Ramírez.

Participó en grandes proyectos juveniles al lado de estrellas como Dulce María, Paulina Goto, Anahí, Eiza González y Danna Paola. También tuvo gran interés en la música, hizo un grupo músical con sus hermanos llamado “Los Rollers Gómez” y fue parte de “Eme 15”.

