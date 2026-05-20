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Alfredo Adame reta a pelea a Lupillo Rivera
El denominado Golden Boy tiene nuevo enemigo y por eso lo reta a pelearse. Esta es la razón por la que Alfredo Adame y Lupillo Rivera están enemistados.
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Carlos Trejo ROMPE el silencio tras la derrota vs Alfredo Adame en Ring Royale 2026: "Lo que es una verdadera porquería es la Federación de Boxeo"
A menos de un día de su derrota ante Alfredo Adame, Carlos Trejo habló sobre lo que pasó durante la pelea.
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Ring Royale 2026: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado del domingo 15 de marzo, con la pelea Carlos Trejo vs Alfredo Adame; lista de ganadores en línea, online y por internet ¿quién ganó entre Marcela Mistral vs Karely Ruiz?
Disfruta las mejores acciones de la gran velada que se vivirá en la Arena Monterrey en donde Alfredo Adame y Carlos Trejo chocarán durante el evento estelar de la noche
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Sin Filtro: Pelea entre Alfredo Adame y esposo de Karely Ruiz
En Sin Filtro, los conductores e invitados debaten si esta bien que los famosos suban al ring sin tener una trayectoria en el mundo del boxeo.
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Alfredo Adame va legalmente contra el esposo de Karely Ruiz por agresión: “Sé que es colombiano y voy a tratar de sacarlo del país”
El actor aseguró que procederá legalmente luego de la agresión que sufrió previo al pesaje para el Ring Royale, donde el esposo de la influencer lo agredió.
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VIDEO | Esposo de Karely Ruiz agredió a golpes a Alfredo Adame
Previo al pesaje del Ring Royale 2026, Alfredo Adame protagonizó un intenso momento con el esposo de Karely Ruiz donde llegaron a los golpes.
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¡Cara a cara y tensión en la báscula! Así quedaron los pesos para el explosivo Ring Royale 2026
Entre miradas desafiantes, tensión y promesas de nocaut, los participantes del Ring Royale protagonizaron un intenso pesaje previo a los combates que encenderán el ring este 15 de marzo 2026.
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Carlos Trejo lanza burla a Alfredo Adame y dice que ya tiene listo su ataúd para la pelea
La rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame llegó a otro nivel. A días de su pelea, el cazafantasmas aseguró que ya tiene preparado un ataúd para su rival.
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¡En la misma cama! Alfredo Adame sorprende al revelar encuentro con Laura Bozzo
Después de años de enfrentamientos públicos y amenazas legales, Alfredo Adame volvió a hablar sobre Laura Bozzo y reveló detalles íntimos con la conductora.
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Alfredo Adame llama a Karely Ruiz "trozo de silicón" y muestra apoyo a Marcela Mistral en su próxima pelea
Alfredo Adame calienta los ánimos previo al enfrentamiento entre Karely Ruíz contra Marcela Mistral, unas declaraciones públicas provocaron que fans se dividieran.
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