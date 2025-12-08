Eleazar Gómez se queja del trabajo que hace La Bea. “No tiene ni idea de lo que se hace aquí"
Eleazar Gómez se molestó por la distribución del trabajo que hizo Alfredo Adame en las estaciones de animales de La Granja VIP.
Eleazar Gómez se quejó con Sergio Mayer Mori de la distribución que Alfredo Adame hizo de las estaciones de animales. Según explicó, en la estación de caballos hacían falta dos personas y en estaciones como la de los cerdos basta con un granjero. También se quejó del trabajo que hace La Bea con los animales.