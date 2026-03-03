¿Muy celoso? Pablo Montero se sincera sobre sus romances con bellas celebridades
Pablo Montero tiene un alma enamorada y su lista de parejas es extensa, pero ¿por qué no logró prosperar con ninguna de ellas? ¡Ojo a lo que reveló sobre la belleza física! ¿Qué busca Pablo Montero en su próxima relación? Así contestó el cantante.