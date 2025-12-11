“El Patrón” y Eleazar Gómez REAVIVAN tensión en La Asamblea de La Granja VIP: ¡llovieron acusaciones!

Alberto del Río "El Patrón" y Eleazar Gómez comprobaron en la Asamblea de La Granja VIP que aún faltan muchas asperezas por limar entre ellos y que sus conflictos están muy lejos de resolverse: ¡el rencor y las indirectas se hicieron presentes de forma explosiva!

¿Cómo fue el nuevo ROCE de "El Patrón" y Eleazar Gómez en la Asamblea de La Granja VIP?

Si bien los ánimos en la Asamblea CARA a CARA de este 10 de diciembre estuvieron filosos desde un inicio con el careo entre Alfredo Adame y Kim Shantal -llovieron palabras como "mentirosa" y "mitómana"-, las cosas acabaron por estallar cuando "El Patrón" nominó a Teo pero en lugar de decirle sus verdades se ensañó con... ¡Eleazar! a través de unas indirectas que todos entendieron.

"Mi queridísimo Theodore, te respeto, te quiero y te admiro porque me demostraste que la fuerza no tiene nada que ver con la apariencia (…) me has levantado, me has hecho sonreír, me has hecho contener esas lágrimas por esas 4, 5 semanas que he sido acosado, bulleado por una persona que es simplemente insaciable (…) un hombre que vive con miedo y que no respeta", explicó el luchador.

"El Patrón" fue más allá e incluso le dio las gracias a Adal Ramones por la advertencia que lanzó el pasado domingo: "Agradecer a Adal y a toda La Granja VIP que puso ese alto porque para un hombre como yo es tan difícil tener que callar y contener sus palabras", expresó.

Luego de este cara a cara, "El Patrón" y Eleazar -quienes por cierto se sentaron juntos- iniciaron una discusión que estuvo a punto de llegar a algo serio... ¡Adal Ramones y hasta La Bea que pidió silencio tuvieron que intervenir para calmar los ánimos!

Al final de La Gala, y justo antes de desconectarse, Adal Ramones le reiteró a los granjeros que su advertencia no sólo fue para Eleazar sino para todos... ¡aguas con la violencia!

"Analicen bien las cosas, la advertencia no solamente fue para Eleazar, por favor analicen bien sus movimientos, no caigan en provocaciones", fue el mensaje final de Adal Ramones antes de terminar con la Gala de este 10 de diciembre.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: