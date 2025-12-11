AL MOMENTO: Esta es la LISTA ACTUALIZADA de los NOMINADOS de la semana 9 de La Granja VIP, en camino a la SEMIFINAL

Nos falta muy poco para llegar a la semifinal de La Granja VIP, por lo que los granjeros están haciendo todo lo posible por no quedar en riesgo de eliminación. Acabamos de pasar La Asamblea, que al finalizar el miércoles nos dejó con una lista de nominados de 4 personas.

El Patrón fue el primer nominado de la semana 9, como castigo

No estaba contemplado que tuviéramos un nominado desde el domingo, pero en La Gala de Eliminación se aplicó una sanción a El Patrón por el fuerte enfrentamiento que tuvo con Eleazar Gómez. En específico, el castigo fue por haber establecido contacto físico durante la pelea.

Sergio Mayer Mori quedó nominado por perder El Duelo

Entre la noche de domingo y el Programa En Vivo del lunes, el público votó por Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez para enfrentarse en El Duelo (que, por primera vez, se realizó desde el lunes). Luego de una competencia realmente cardíaca, Eleazar fue el vencedor y dejó nominado a Sergio.

Eleazar Gómez también quedó nominado por El Duelo

El gusto de ganar no permaneció mucho tiempo con Eleazar, pues en El Duelo que se llevó a cabo el martes perdió ante Kim Shantal. Sin embargo, el "Team Cacaraqueo" percibió que en realidad Eleazar no se habría esforzado lo suficiente en competir, con la idea de quedar nominado desde el martes y poder ganar La Salvación el jueves.

Kim Shantal quedó nominada en La Asamblea

Por mayoría de votos en La Asamblea, Kim Shantal es la cuarta nominada de la semana 9 en La Granja VIP . La acompañaba César Doroteo en la lista pero, debido al beneficio del Huevo Dorado, él quedó salvado; Sergio Mori fue quien hizo la elección entre Kim y Teo.