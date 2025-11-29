La Granja VIP: Disfruta EN VIVO el viernes de TRAICIÓN, ¿será que las estrategias salgan correctamente?
La Granja VIP vive otro viernes de TRAICIÓN, y parece que la estrategia ya está hecha, pero hubo algunos momentos en el día que nos hacen dudar: ¿será que el plan salga conforme lo acordado? Descúbrelo EN VIVO.
Vive La Granja VIP EN VIVO y descubre si es que el plan de la mayoría de los granjeros sale conforme lo planeado. Recordemos que todos, a excepción de Fabiola Campomanes y Lis Vega, quieren que Sergio Mayer Mori suba a la plancha de nominados, con la intención de eliminarlo el domingo. ¿Pero se les dará la estrategia? Descúbrelo en nuestro MINUTO A MINUTO.
La Granja VIP EN VIVO: Viernes de Traición
¿Qué pasó el miércoles en La Granja VIP?
La Asamblea estuvo INTENSA, sobre todo porque se desenmascaró la estrategia principal de esta semana: llevar a Sergio Mayer Mori a la plancha de nominados el viernes. Así fueron los votos:
- Fabiola Campomanes votó por Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez
- El Patrón votó por Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame
- Alfredo Adame votó por Sergio Mayer Mori y Lis Vega
- Lis Vega votó por Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame
- Sergio Mayer Mori votó por El Patrón y Alfredo Adame
- Kim Shantal votó por El Patrón y Lis Vega
- César Doroteo votó por El Patrón y Lis Vega
- La Bea votó por El Patrón y Lis Vega
- Eleazar Gómez votó por El Patrón y Lis Vega
¿Qué pasó el martes en La Granja VIP?
El martes del Duelo en La Granja VIP se llevó a cabo de la siguiente manera: el público votó para mandar a UN PEÓN al juego, quien resultó ser Kim Shantal. Por otro lado Teo tuvo que mandar a un granjero: Alfredo Adame, y este último terminó ganándole a Kim, quien pasó DIRECTAMENTE a nominación.
¿Qué pasó el lunes en La Granja VIP?
El juego del Capataz se decidió a través de los votos del público, quienes decidieron que Eleazar Gómez y César Doroteo serían los que se enfrentaban. En ese juego César Doroteo terminó siendo el GANADOR, convirtiéndose en el Capataz de la semana.
¿A qué hora inicia el viernes de Traición en La Granja VIP?
La Traición en La Granja VIP dará inicio EN PUNTO de las 9:00 p.m. y podrás verla a través de la señal de Azteca UNO, a través de la app TV Azteca EN VIVO, y por supuesto nuestro sitio web oficial.