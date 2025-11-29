La Granja VIP: Disfruta EN VIVO el viernes de TRAICIÓN, ¿será que las estrategias salgan correctamente?

La Asamblea estuvo INTENSA, sobre todo porque se desenmascaró la estrategia principal de esta semana: llevar a Sergio Mayer Mori a la plancha de nominados el viernes. Así fueron los votos:

- Fabiola Campomanes votó por Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez

- El Patrón votó por Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame

- Alfredo Adame votó por Sergio Mayer Mori y Lis Vega

- Lis Vega votó por Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame

- Sergio Mayer Mori votó por El Patrón y Alfredo Adame

- Kim Shantal votó por El Patrón y Lis Vega

- César Doroteo votó por El Patrón y Lis Vega

- La Bea votó por El Patrón y Lis Vega

- Eleazar Gómez votó por El Patrón y Lis Vega