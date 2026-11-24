Conforme se acerca la etapa final de La Granja VIP, las emociones van dimensionándose mucho más entre los integrantes. Esto fue justo lo que le habría pasado a Kunno, que en un arranque de tristeza, dijo que quería renunciar al proyecto y hasta advirtió que podría pedir su salida si era necesario. Sin embargo, la suerte jugó de su lado y terminó convirtiéndose en Capataz para la semana 12, lo que significa que tiene inmunidad.

Así que su actitud también se ha transformado y está dispuesto a seguir en la competencia, descartando por completo cualquier posibilidad de abandonar. Por lo que quiso sincerarse con sus fans y el influencer reveló ante las cámaras que todas estas reacciones tan impulsivas fueron provocadas por la salida de Bebeshita, pues representó una pérdida dolorosa y por eso es que estaba buscando “respuestas”, pero nunca se imaginó lo que le pasaría.

“Lo que pasa es que ayer sentí cosas muy feas y como que me ganó un poco el sentimiento. No había afrontado esa idea de pérdida desde la semana en que el público me mandó de Peón por segunda ocasión. Le voy a dar vuelta a la página, yo le pedí al destino que me diera una señal y que me gano la Capatacia. No lo puedo creer”, dijo entusiasmado el polémico Granjero.

¿Por qué Kunno es Capataz otra vez en La Granja VIP? El aliado que lo hizo recapacitar

La victoria de Kunno como Capataz de La Granja VIP para la semana 12 no fue solo mérito suyo, sino que también tuvo mucho que ver Yann Lobo, uno de los atletas de Exatlón México que están como invitados y que participó como su dupla en el duelo final. Y a pesar de que no se conocían, han hecho un buen equipo y de esta manera el influencer consiguió la inmunidad que apenas unas horas atrás, aseguraba que no quería porque solo le importaba regresar a su “vida normal”.