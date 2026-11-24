A Manelyk le sentó muy bien la llegada de atletas de Exatlón México en La Granja VIP y está dándose la oportunidad de convivir con ellos. Lo que probablemente no se esperaba, es que de esta convivencia le nacería la inquietud por una persona de la que ha escuchado comentarios agradables, pero con la que no ha tenido oportunidad de coincidir y ya se encargó de arreglarlo todo para tener un primer encuentro.

Se trata de Aristeo Cázares, hermano de Ernesto Cázaraes y que también es una estrella del reality. Así que sin pena ni intimidarse, Mane dijo directamente que quiere conocer al deportista y quedó pactado que cuando salgan, tendrán una reunión y ahí “Neto”, lo llevará de acompañante para que puedan convivir.

“Yo quiero conocer a tu hermano. Tengo muchísima curiosidad, siento que me voy a morir de la risa con él. O sea, si ahorita contigo me cagu* de la risa”, dijo la llamada “reina de los realities”.

Quién es Aristeo Cázares y por qué Manelyk lo quiere conocer al salir de La Granja VIP

Aristeo Cázares es un atleta experto en parkour, originario de Veracruz. Tiene 31 años y desde el 2018 saltó a la fama gracias a su participación en la segunda temporada de Exatlón México, donde se convirtió en el ganador gracias a sus insólitas habilidades en los circuitos. También fue conductor de “Venga La Alegría Fin de Semana”, donde era compañero de Bebeshita, la última eliminada de La Granja VIP.

¿Qué fue de Aristeo Cázares, hermano de Ernesto de Exatlón CUP? ¿Qué fue de Aristeo Cázares, hermano de Ernesto de Exatlón CUP? (Crédito: Instagram/Aristeo Cázares)

En cuanto a las razones por las que Manelyk tiene ganas de conocer a Aristeo, se debe a que le parece que es divertido y que podría pasársela muy bien con él. Además, Mario “Mono” Osuna que también ha estado con el en proyectos, le confirmó que sí es gracioso, pero Ernesto le advirtió que con ella podría portarse un poco serio mientras le agarra confianza, pero auguró que sí se llevarán excelente.