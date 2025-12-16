¡Le escondieron sus chanclas a La Bea! Noche de bromas con el “Team Cacaraqueo”

¡Se pusieron a jugar como niños! Durante la noche del 15 de diciembre, el “Team Cacaraqueo” anduvo en plan bromista y por eso te presentamos tres divertidos momentos que vivieron. En uno de ellos, César Doroteo le escondió sus chanclas a La Bea, y en otro le arruinaron un momento en el baño a Kim Shantal.