La Granja VIP 24/7
¡Le escondieron sus chanclas a La Bea! Noche de bromas con el “Team Cacaraqueo”

Con el aislamiento, uno debe ponerse creativo para divertirse. César Doroteo, La Bea y Kim Shantal anduvieron muy bromistas la noche del lunes en La Granja VIP.

¡Se pusieron a jugar como niños! Durante la noche del 15 de diciembre, el “Team Cacaraqueo” anduvo en plan bromista y por eso te presentamos tres divertidos momentos que vivieron. En uno de ellos, César Doroteo le escondió sus chanclas a La Bea, y en otro le arruinaron un momento en el baño a Kim Shantal.

