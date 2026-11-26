Las diferencias entre los granjeros siguen más presentes que nunca y, aunque los equipos tienen claras sus estrategias, también hay quienes no están dispuestos a cambiar su manera de pensar para adaptarse al juego. Esta vez, Niurka y Julio Camejo compartieron sus reflexiones sobre lo que sucede dentro de La Granja VIP y dejaron ver que no están de acuerdo con el mensaje que, desde su perspectiva, transmite La Resistencia. Durante su conversación, ambos coincidieron en que, a diferencia de sus rivales, ellos quieren mantenerse firmes en sus valores y defender aquello en lo que creen, sin importar las diferencias que existan entre los participantes. Para Niurka y Julio, el juego no tendría por qué convertirse en una razón para dejar de lado sus principios.

Niurka y Julio cuestionan el mensaje de La Resistencia dentro de La Granja VIP

En medio de las tensiones que se han acumulado entre los granjeros, Niurka y Julio dejaron clara su postura frente a sus contrincantes. La vedette hizo referencia a que la incongruencia continúa presente dentro de la competencia, una situación que parece no convencerlos y que ha marcado parte de sus diferencias con el otro grupo.

La frase “la incongruencia sigue acá dentro” resumió buena parte de su conversación y puso sobre la mesa el choque de perspectivas que existe entre ambos bandos. Por su parte, Julio coincidió en la importancia de no abandonar sus valores por las circunstancias del reality. Ambos consideran que pueden continuar defendiendo su manera de pensar sin tener que adoptar actitudes o mensajes con los que no se sienten identificados.

Julio Camejo y Niurka Estos Granjeros lanzan INDIRECTA a La Resistencia en La Granja VIP: “La incongruencia sigue acá dentro” (La Granja VIP)

Aunque no se trata de una nueva confrontación directa, sus palabras dejan ver que la distancia entre los grupos sigue creciendo. Y es que, más allá de las pruebas, nominaciones y estrategias, las diferencias personales también se han convertido en parte importante de la convivencia. Así, Niurka y Julio parecen tener una postura definida: seguir jugando, pero sin renunciar a lo que consideran sus principios. Mientras tanto, La Resistencia continúa siendo el punto de desacuerdo y sus diferencias prometen seguir dando de qué hablar dentro de la granja.