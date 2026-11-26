La Asamblea del miércoles 25 de noviembre puso todo de cabeza dentro de La Granja VIP, por lo que absolutamente cualquier cosa podría suceder, por lo que las votaciones de hoy, jueves 26 de noviembre podrían hacer la diferencia de cara a una nueva Gala de Eliminación.

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Es importante que sepas que puedes votar de diferentes maneras en La Granja VIP Segunda Temporada a través de nuestro sitio web oficial de al cuál puedes llegar en este link; también puedes hacerlo a través de la app oficial de TV Azteca En Vivo o escaneando el Código QR que aparece en pantalla durante el programa, por lo que te explicaremos cómo hacerlo paso a paso y así puedes salvar a tu Granjero o Granjera favorita.

¿Cómo votar PASO a PASO en La Granja VIP hoy jueves 26 de noviembre para salvar a un Granjero?

A falta de la Salvación y Traición, la Placa de Nominados ya podría tener al 12vo eliminado o eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada y este jueves 26 de noviembre tú puedes votar para salvar a tu favorito de la siguiente manera:

Accediendo a nuestro sitio web oficial encontrarás el sitio especial para votar, en donde en seguida podrás llegar al menú en donde aparecerán los Granjeros Nominados a los cuáles puedes darles tus 10 votos de la manera en que tú prefieras.

encontrarás el sitio especial para votar, en donde en seguida podrás llegar al menú en donde aparecerán los a los cuáles puedes darles tus 10 votos de la manera en que tú prefieras. También puedes hacerlo mediante la aplicación de TV Azteca En Vivo , la cuál puedes descargar gratis en la PlayStore y la AppStore, ya que esta es compatible para teléfonos con sistema operativo Android y iOs.

, la cuál puedes descargar en la PlayStore y la AppStore, ya que esta es compatible para teléfonos con sistema operativo Android y iOs. Si prefieres escanear el Código QR más vale que tengas la cámara de tu celular lista, pues durante la transmisión del programa aparecerá en pantalla, el cuál te dirigirá directamente al sitio especial para votar por quien NO quieres que abandone La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Quiénes son los Nominados de la semana 12 en La Granja VIP?

El primer Nominado de la semana fue Julio Camejo, quien debido al Legado de Bebeshita subió automáticamente. El martes de Duelo, Manelyk perdió ante Mario ‘Mono Osuna’, por lo que también subió.

La noche del miércoles Manelyk obtuvo el poder del Huevo de Oro, por lo que terminó salvando a Julio y este a su vez ganó el poder de la Herradura, por lo que “clavó” a Mario “Mono” Osuna hasta el domingo de Eliminación.

Finalmente tras el miércoles de Asamblea donde cada Granjero se posiciona para elegir quién quieren que sea el próximo Eliminado de La Granja VIP, esta fue la lista:

Kevyn “Bicolor”

Manelyk

Mario “Mono” Osuna

Niurka

En una etapa adulta del reality show, las estrategias son clave para lograr que tu Granjero favorito o favorita llegue a la Gran Final… Pero antes de ello es importante que asegure la permanencia esta semana.