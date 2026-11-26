Conforme se acerca la etapa final de La Granja VIP, todos los integrantes tienen que ser inteligentes para seguir en la competencia junto a sus aliados. Es por esto que a muchos les sorprendió que tras ganar el Huevo Dorado, Manelyk salvó a Julio Camejo de la nominación y en su lugar, eligió mandar a Mario “Mono” Osuna, que es de su mismo equipo.

Y aunque por el momento su permanencia no está en peligro, el actor sabe que no puede confiarse, pues está casi seguro de que este no fue un gesto amable, sino que en realidad tiene como objetivo sacarlo. Según lo que compartió con las cámaras, Mane dijo que quería salvar a Julio Camejo solamente para tener posibilidades de volver a nominarlo en el Viernes de Traición, lo que le quitaría tiempo para pedir votos a sus fans.

“Vamos a estar en la tabla este fin de semana y ustedes (el público) deciden. Porque de todas maneras, el viernes cuando se salve, me van a clavar. A mí me sacaron solo para clavarme después. Y nada, ustedes deciden si quieren seguir viendo a este ruco o si de plano ya fue”, expresó el cubano, que había quedado nominado por el Legado de Bebeshita al ser eliminada de La Granja VIP el pasado domingo 22 de noviembre.

Quiénes son los nominados de La Granja VIP para la eliminación del 29 de noviembre

Luego del Miércoles de Asamblea en el que hubo intensos Cara a Cara, los nominados en La Granja VIP, son: Niurka, Kevyn Contreras, Manelyk y Mario “Mono” Osuna.

Sin embargo, esta tabla todavía no es definitiva porque falta descubrir quién se quedará con la Salvación, es decir, que se librará de ser eliminado, podrá salvar a uno de sus compañeros y mandará a otro Granjero en su lugar por el poder de la Traición en La Granja VIP Segunda Temporada.