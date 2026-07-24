Fecha de estreno y todo lo que se sabe hasta el momento de la segunda temporada de La Granja VIP

Luego del rotundo éxito que tuvo La Granja VIP el año pasado, el público mexicano se encuentra muy entusiasmado por la llegada de la segunda temporada ya que la primera registró ser el reality favorito de los televidentes pues 36 millones de personas vieron el programa mientras que este también alcanzó 800 millones de visualizaciones y más de 85 millones de votos por parte del público, es por esta razón que en esta ocasión te decimos que es lo que se sabe sobre el estreno de su segunda temporada.

La Granja VIP: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuándo será el inicio de La Granja VIP 2026. Sin embargo, a través de las cuentas oficiales en redes sociales de de Azteca UNO y el reality se ha compartido un promo en el que se muestran unas vacas en un campo que sin duda ya incendiaron la emoción en todos los televidentes. “¿Quién dijo que una vaca no podía guardar un secreto? Lo que está por llegar hará mucho ruido” fue la descripción que acompañó el promo, palabras que sin duda prometen un reality lleno de sorpresas y muchísima emoción. Si no te quieres perder ningún detalle te recomendamos estar al pendiente de todas las redes sociales de La Granja VIP así como de Azteca UNO y el sitio web para que seas de los primeros en enterarte cuándo dará inicio uno de los programas más esperados por todo el público y así puedas vivir una experiencia completa y única.

La Granja VIP: ¿Quiénes fueron los finalistas?

La Granja VIP 2026 contó con la participación de 16 granjeros quienes fueron Lola Cortés, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, La Bea, Eleazar Gómez, Omahi, Lis Vega, Carolina Ross, Kike Mayagoitia, Manola Díez, César Doroteo “Teo”, Alberto del Río “El Patrón”, Sandra Itzel, Kim Shantal, Jawy Méndez y Alfredo Adame, sin embargo solo cinco granjeros llegaron a la final donde Eleazar Gómez obtuvo el segundo lugar, César Doroteo “Teo” el tercero, Kim Shantal el cuarto y finalmente Tania González “La Bea” el quinto ya que Alfredo Adame ser coronó como el gran ganador.

¿Cómo era una semana en La Granja VIP?

La Granja VIP tenía una estructura muy definida ya que habían actividades que debían llevarse determinados días. Es por eso que te contamos como era una semana dentro de la granja. En primer lugar el trabajo de campo que se realizaba todos los días, ahora bien, respecto a los días, el lunes se elegía a un capataz, quien era el líder de la semana, obtenía beneficios y repartía tareas. El martes se llevaba a cabo "El duelo" para elegir al primer nominado, el miércoles se realizaba "La Asamblea" en donde los granjeros nominaban a sus compañeros y comenzaban los riesgos de salir para algunos, los jueves se llevaba a cabo la "Prueba de salvación" en donde los participantes competían por asegurar su lugar una semana más, "Los viernes de traición" en donde el ganador de un juego debía salvar a uno de sus compañeros y nominar a otro, "El sábado de fuego", un programa especial en donde se transmitía la salida de uno de los participantes y finalmente el domingo era "La Gala", en donde se vivía uno de los momentos más tensos ya que salía de forma oficial uno de los granjeros.

