¿Indirecta a Niurka? Natalia Alcocer alaba la lealtad de La Resistencia y se queja de Los Disfuncionales

En la Gala del viernes de Traición los Granjeros participaron en una dinámica diferente. Kristal Silva les compartió algunas preguntas que el público envió a cada uno de ellos y, cuando tocó el turno de Natalia Alcocer, habló sobre lealtad, al parecer, enviando una fuerte indirecta a Niurka.

La pregunta para la conductora fue: ¿qué es lo mejor y peor de ser parte de Los Disfuncionales? Natalia dijo que le gusta mucho cuidar y que tiene una familia disfuncional, por lo que está acostumbrada a diferentes maneras de ser.

“Los disfruto mucho, los gozo mucho, soy una persona que me gusta cuidar, que me gusta apapachar y lo he encontrado en varios disfuncionales”, señaló la conductora.

Natalia continuó y comenzó a hablar sobre la importancia de la lealtad. Aseguró que es necesario alejarse de las personas que no están de su lado e, incluso, que aplaudía a La Resistencia la fidelidad que se tienen como equipo.

“La lealtad es algo que de verdad se tiene que apreciar y más en las amistades”, sentenció Alcocer.

Niurka no lanzó indirectas, fue clara con Natalia Alcocer

Minutos más tarde, Niurka tuvo que responder a la siguiente pregunta: ¿por qué exiges lealtad a tu equipo si tú misma has cambiado decisiones que ya habían acordado entre todos?

La cubana fue directa y señaló que la lealtad es muy relativa, especialmente en este juego. Dijo que para explicarloe tendría que contar la historia completa pero que el público la conoce.

Niurka

Luego fue clara y le envió un mensaje a Natalia, “yo le pregunto qué se siente ser traicionada. Pues es lo mismo que yo sentí cuando ella me traicionó a mí. Estamos a mano”. Finalmente recordó que se trata de un juego.

¿Por qué Natalia Alcocer acusó a Niurka de traición?

La razón por la cual Natalia Alcocer hizo referencias a una traición por parte de Niurka es que el jueves de Salvación, durante la dinámica de echar tierra, la cubana se fue contra ella y no contra la Bebeshita que es el equipo contrario.

Aunque Los Disfuncionales ya tenían un acuerdo, al final, la vedette no lo respetó y únicamente explicó que no le gustaba el abuso y que sentía que la Bebeshita tenía el derecho a jugar por su salvación.