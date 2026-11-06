¿Indirecta a Niurka? Natalia Alcocer alaba la lealtad de La Resistencia y se queja de Los Disfuncionales

En la Gala del viernes de Traición los Granjeros participaron en una dinámica diferente. Kristal Silva les compartió algunas preguntas que el público envió a cada uno de ellos y, cuando tocó el turno de Natalia Alcocer, habló sobre lealtad, al parecer, enviando una fuerte indirecta a Niurka.
La pregunta para la conductora fue: ¿qué es lo mejor y peor de ser parte de Los Disfuncionales? Natalia dijo que le gusta mucho cuidar y que tiene una familia disfuncional, por lo que está acostumbrada a diferentes maneras de ser.
“Los disfruto mucho, los gozo mucho, soy una persona que me gusta cuidar, que me gusta apapachar y lo he encontrado en varios disfuncionales”, señaló la conductora.
Natalia continuó y comenzó a hablar sobre la importancia de la lealtad. Aseguró que es necesario alejarse de las personas que no están de su lado e, incluso, que aplaudía a La Resistencia la fidelidad que se tienen como equipo.
“La lealtad es algo que de verdad se tiene que apreciar y más en las amistades”, sentenció Alcocer.
Niurka no lanzó indirectas, fue clara con Natalia Alcocer
Minutos más tarde, Niurka tuvo que responder a la siguiente pregunta: ¿por qué exiges lealtad a tu equipo si tú misma has cambiado decisiones que ya habían acordado entre todos?
La cubana fue directa y señaló que la lealtad es muy relativa, especialmente en este juego. Dijo que para explicarloe tendría que contar la historia completa pero que el público la conoce.
Luego fue clara y le envió un mensaje a Natalia, “yo le pregunto qué se siente ser traicionada. Pues es lo mismo que yo sentí cuando ella me traicionó a mí. Estamos a mano”. Finalmente recordó que se trata de un juego.
¿Por qué Natalia Alcocer acusó a Niurka de traición?
La razón por la cual Natalia Alcocer hizo referencias a una traición por parte de Niurka es que el jueves de Salvación, durante la dinámica de echar tierra, la cubana se fue contra ella y no contra la Bebeshita que es el equipo contrario.
Aunque Los Disfuncionales ya tenían un acuerdo, al final, la vedette no lo respetó y únicamente explicó que no le gustaba el abuso y que sentía que la Bebeshita tenía el derecho a jugar por su salvación.