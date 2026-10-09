ÚLTIMA HORA: Ivonne Montero GANA el Juego de Salvación en La Granja VIP y asegura su permanencia

Este jueves 8 de octubre Ivonne Montero se convirtió en la ganadora del juego de salvación luego de enfrentarse contra Kevyn Contreras en una prueba clave rumbo a la eliminación del domingo.

En la quinta semana de La Granja VIP Segunda Temporada la victoria llegó en un momento complicado para los Granjeros nominados, pues varios de ellos ya tienen su lugar asegurado en la placa de eliminación y no todos tuvieron la oportunidad de competir por este beneficio. Las sanciones y decisiones tomadas durante la semana cambiaron el rumbo de dos granjeros que no tuvieron la posibilidad de salvarse.

Ante el reducido número de Granjeros que buscaban salvarse esta noche para asegurar una semana más dentro de La Granja VIP por fin se reveló que Ivonne Montero deja su collar de nominado y tendrá la oportunidad de cambiar el juego de uno de sus compañeros este Viernes de Traición.

¿Por qué Pascal, Julio y Pimpinela Escarlata no jugaron por la Salvación?

Una de las situaciones que más llamó la atención fue la ausencia de Pascal Nadaud, Julio Camejo y Pimpinela Escarlata en el juego de Salvación.

En el caso de Pascal, Natalia Alcocer lo envió directamente a la placa de nominados después de utilizar el poder especial que obtuvo mediante el Huevo Dorado. Esta decisión lo dejó sin posibilidad de competir por la Salvación, por lo que tendrá que esperar hasta la gala del domingo para conocer su destino.

Por otro lado, Julio Camejo y Pimpinela Escarlata quedaron fuera del juego debido a las sanciones que recibieron por romper las reglas del reality. Al igual que Pascal, ambos deberán llegar a la Gala de Eliminación sin la oportunidad de disputar la Salvación. Por otra parte Natalia quedó bloqueada por los Granjeros y esta noche no pudo disputar por la Salvación.

De esta manera, la competencia quedó entre Ivonne Montero y Kevyn “Bicolor” Contreras. Sin embargo, Kevyn también terminó en la placa de nominados por cometer una falta, lo que complicó su permanencia.

¿Dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada hoy jueves 8 de octubre?

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