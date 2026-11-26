La semana de los siete pecados capitales continúa en La Granja VIP con el Juego de Salvación de este jueves 26 de noviembre. Después de una Asamblea marcada por los enfrentamientos y la participación de los cuatro atletas de Exatlón México en las nominaciones, los Granjeros volverán a enfrentarse en una prueba decisiva para su permanencia en el reality, cada vez más cerca de la gran final.

¿Qué pasará hoy, jueves 26 de noviembre, en el Juego de Salvación de La Granja VIP?

Este jueves 26 de noviembre, los Granjeros se enfrentarán en el Juego de Salvación de la semana 12 de La Granja VIP. En medio de las dinámicas de los siete pecados capitales y con Kunno como Capataz, la prueba podría modificar las estrategias de los participantes, pues su ganador tendrá un papel decisivo durante el Viernes de Traición, previo a la próxima eliminación del domingo 29 de noviembre. Sigue aquí la cobertura en vivo y conoce, minuto a minuto, todos los detalles de la gala.