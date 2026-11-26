Si tu Granjero Favorito se encuentra en la tabla de nominados y quieres apoyarlo, debes dar clic aquí para ingresar a la tabla de votaciones de la Segunda Temporada de la Granja VIP, en donde podrás repartir 10 votos a los Nominados. Recuerda que cada voto puede marcar la diferencia y llevar a tu Granjero Favorito a la Gran Final.

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¿Quiénes son los nominados de la semana 12 de La Granja VIP?

Después de la Asamblea del miércoles 25 de noviembre, cuatro participantes quedaron en riesgo de abandonar el reality:

Mario “Mono” Osuna

Kevyn “Bicolor” Contreras

Manelyk González

Niurka Marcos

Es importante tomar en cuenta que los nombres en la tabla de nominados podrían variar, dependiendo del Juego de Salvación y el Viernes de Traición, por lo que por ahora esta tabla se mantiene como especulativa, sin mencionar a “Mono Osuna”, quien tendrá quien se encuentra clavado hasta el domingo, debido al Poder de la Herradura.

¿Cuántos Granjeros quedan en La Granja VIP 2026?

Hasta el día de hoy, miércoles 26 de noviembre del 2026, son siete los Granjeros que se mantienen dentro de la competencia:

Ivonne Montero

Niurka Marcos

Manelyk González

Kunno

Kevyn “Bicolor”

Mario “Mono” Osuna

Julio Camejo.

¿Qué pasa con los Ateltas de Exatlón que llegaron a la Granja VIP?

Durante la semana 12 de La Granja VIP 2026, se sumaron a la Granja VIP, cuatro atletas que han dejado marca dentro de Exatlón México.

Ernesto Cázares

Marysol Cortés

Yann Lobo

Gloria Murillo

A pesar de que su llegada a generado todo tipo de reacciones dentro de los fans de la Granja VIP, es importante recordar que los atletas solamente estarán por una semana en la que tendrán que adaptarse a las labores del campo, convivir con los participantes y enfrentar nuevos desafíos.

¿Quién fue el último eliminado de La Granja VIP?

La última Granjera en abandonar la competencia fue Daniela Alexis “La Bebeshita”, quien se convirtió en la eliminada número 11 durante la Gala del domingo 22 de noviembre.

¿Hasta cuándo se puede votar para salvar a los nominados?

A pesar de que la Tabla de Nominados aún puede sufrir modificaciones, las votaciones permanecen abiertas hasta que Adal Ramones las dé por terminadas durante la transmisión del día domingo 29 de noviembre. Si quieres apoyar a tu Granjero Favorito, es fundamental que te mantengas al tanto de lo más relevante por medio de todas nuestras redes sociales oficiales.