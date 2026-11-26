Aunque ya solo quedan 7 integrantes en La Granja VIP Segunda Temporada y entre ellos se disputarán un lugar en la final, todavía están latentes varias rivalidades y los conflictos no ceden. Y el que ha analizado toda esta situación para tratar de averiguar por qué se pelean tanto, es Kevyn Contreras, que llegó a la conclusión de que la convivencia con los Granjeros se desgastó demasiado pronto y por eso es que de inmediato empezaron a tener desacuerdos por todo.

Así se lo reveló a Yann Lobo, uno de los atletas de Exatlón México que está dando mucho de qué hablar. De acuerdo con la perspectiva del comediante, la visita de los deportistas está siendo como darles un respiro, pues les permite conocer a otras personas y olvidarse por un rato de todos los pleitos que surgieron antes, así como de las enemistades que inevitablemente inundaron el ambiente de tensión.

“Estar aquí con ustedes es una nueva oportunidad, son nuevas personalidades para conocer. La plática desde el ‘hola’ ya refresca, porque estamos hablando de 11 semanas donde se gastó eso muy rápido, desde la segunda semana ya se había desgastado ese recurso. Nos íbamos conociendo poco a poco, pero ya sabíamos todo de todos. Había pleitos casados desde antes que tuvieron un desenlace aquí y otros a reforzarse”, explicó el “Bicolor”.

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Contrario a lo que muchos pensarían, para Kevyn Contreras no es complicado enfrentarse a los Miércoles de Asamblea ni que le digan cosas en el Cara a Cara como apenas le hizo Ivonne Montero, pues cree que en toda la temporada los Granjeros han sabido llevar bien esta dinámica. No obstante, sí “Bicolor” piensa que los Jueves de Salvación de La Granja VIP siempre detonan muchas peleas porque cuando tienen que echarle tierra a los nominados, salen a la luz rencillas y reclamos que son mucho peores de tolerar, al menos para él.