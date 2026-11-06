Niurka le pregunta a Kevyn “Bicolor” si está feliz porque se salvó Bebeshita y él responde con indiferencia: “Para mí todos valen”

Niurka Marcos le preguntó a Kevyn Contreras “Bicolor” si estaba feliz porque Daniela Alexis “Bebeshita” había salido de la tabla de nominados de La Granja VIP. El granjero respondió que sí, aunque al explicar su respuesta incluyó a otros compañeros y terminó hablando de las personas con las que no se lleva bien dentro de la competencia.

¿Qué dijo Bicolor sobre La Salvación de Bebeshita en La Granja VIP?

“¿Feliz porque se salvó tu novia?”, le planteó Niurka. Bicolor comenzó por confirmar que estaba contento, pero enseguida amplió su respuesta: “Claro, feliz porque ya todos para mí valen, ¿verdad?”.

En su explicación mencionó a Bebeshita junto con los granjeros con quienes conversaba. Después hizo una excepción y nombró a Manelyk González, Guillermo Kunno Olivo Pérez y Mario “Mono” Osuna, a quienes identificó como los compañeros con los que no mantiene una buena convivencia.

“Mane, Kunno y Mono son con los que no me llevo bien. Si ellos se van afuera estoy feliz”, expresó. Niurka retomó precisamente ese punto y le respondió: “Pues te faltan unas cinco semanas para que te lleves bien con todos”. También hizo referencia a cómo pueden cambiar las expectativas durante la competencia.

Bebeshita ganó La Salvación en la semana nueve

La conversación ocurrió después de que Bebeshita ganara La Salvación del jueves 5 de noviembre, durante la novena semana del reality. La participante venció a Julio Camejo e Ivonne Montero, resultado con el que consiguió salir de la tabla de nominados.

Su victoria llegó después de que Kevyn utilizara un beneficio para salvar a Fernando Lozada y colocara en su lugar a Natalia Alcocer. En aquella decisión, Daniela continuó nominada y se mostró muy triste por la elección de Bicolor a la que sintió como una “traición”. Posteriormente, “Bebeshita” tuvo que buscar su permanencia mediante el juego de La Salvación.