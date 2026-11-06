La dinámica puso a prueba la capacidad de los participantes para reconocer e interpretar las características de sus compañeros. Sin embargo,entre las imitaciones que más llamaron la atención estuvieron las de Julio Camejo y Kevyn “Bicolor”, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar personajes y representar mutuamente sus comportamientos. Los dos Granjeros consiguieron darle un toque divertido al ejercicio, pues no solamente se limitaron a repetir algunas expresiones, sino que también jugaron con los movimientos y las actitudes que distinguen a cada uno. Esto provocó que sus interpretaciones se convirtieran en uno de los momentos más entretenidos de la actividad.

La diversión continuó entre Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” durante el trabajo en la Granja VIP

Julio y Kevyn ¿Quiénes son los mejores imitadores de La Granja VIP? Estos Granjeros están sorprendiendo (La Granja VIP)

Lo curioso es que las imitaciones no quedaron en el pasado después de terminar el reto. Mientras realizaban las labores habituales de La Granja VIP, Julio y Kevin continuaron jugando a convertirse en el otro, provocando un ambiente de risas y complicidad entre ambos.

La escena mostró una faceta más relajada de los Granjeros, quienes aprovecharon sus imitaciones para divertirse mientras cumplían con sus responsabilidades dentro del reality. Además, dejaron ver que pueden encontrar momentos de entretenimiento incluso en medio de las exigentes tareas de la Granja. Aunque todavía queda por descubrir quién consigue imitar mejor al otro, Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” ya se perfilan como dos de los grandes protagonistas de esta divertida dinámica.