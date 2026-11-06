Mono le detalla a Bebeshita la estrategia para la traición en La Granja VIP: “Salvas a Julio, metes a Kevyn”

Mario “Mono” Osuna le planteó a Daniela Alexis “Bebeshita” una estrategia para modificar la tabla de nominados durante La Traición de La Granja VIP. En una conversación en la que también participó Manelyk González, el exfutbolista explicó qué movimiento proponía y por qué consideraba conveniente hacerlo, aunque su compañera expresó reservas sobre una de sus opciones.

¿Qué estrategia propone Mono a Bebeshita para La Traición?

La charla comenzó con una pregunta de Bebeshita: “¿No te voy a salvar a ti?”. Osuna respondió que esa posibilidad estaba descartada: “No puedes, yo estoy hasta el domingo”. Su permanencia entre los nominados quedó fijada después de que Natalia Alcocer utilizara su poder durante La Asamblea, por lo que no podía beneficiarse de las siguientes oportunidades de salvación.

Con esa opción fuera de discusión, Mono propuso salvar a Julio Camejo y nominar a Kevyn “Bicolor” Contreras. Su argumento era que el comediante podría continuar en la competencia incluso si quedaba expuesto a la votación. “Yo diría que metas a Kevyn. Kevyn se va a salvar. Pensando en que vamos a eliminar a Natalia”, expresó.

Esa era la apuesta del exfutbolista sobre un posible resultado. Durante el intercambio también surgió el nombre de Niurka Marcos, pero la conversación apuntó a conservarla como una alternativa para la siguiente semana, cuando, según comentaron, podría ayudarles con Ivonne Montero.

Bebeshita, por su parte, explicó por qué no quería elegir a Bicolor. “Yo le he dicho todo el tiempo que yo no voy a hacer lo que él me hace”, sostuvo. En respuesta, durante la charla Osuna marcó una diferencia entre actuar por revancha y tomar una decisión dentro del juego: “No es por venganza, güey. Es por estrategia”.

La conversación ocurre después de que Bebeshita ganara La Salvación del jueves 5 de noviembre, al vencer a Camejo y a Ivonne. Ese triunfo le permitió salir de la tabla y obtener la posibilidad de salvar a otro granjero durante La Traición, a cambio de incorporar a un compañero.

Al considerar un escenario con Ivonne y Natalia entre las nominadas, Osuna reconoció que no podían anticipar el desenlace: “No sabemos si se puede ir Ivonne o se puede ir Natalia. Podemos tener a las dos ahí”.