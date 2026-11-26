Este miércoles de Asamblea Julio Camejo sorprendió al nominar y dar dos puntos en contra a su mejor amigo en el reality: Kevyn Contreras Bicolor quien lloró por las palabras que le dedicó el actor.

“Te voy a hablar como cuando un papá agarra a un hijo y se mete en su cuarto y cierra la puerta”, comenzó Julio. Luego dijo al comediante que lo admira porque es una gran persona y cada mañana, a pesar de lo que pase, se levanta para tratar de divertirlos a todos.

Sin embargo, continuó el actor, la razón por la cual lo nominaba es que aguanta a todo el mundo y hay un momento en la vida donde ya no se puede callar. “Se han metido con tu familia, con tus hijos, han pateado tu trabajo”, acusó Camejo.

El cubano reclamó a su amigo porque, durante la Asamblea, trató a sus rivales con delicadeza a pesar de la manera en que se han dirigido hacia él.

Julio hizo referencia específicamente a Manelyk González y Mario “Mono” Osuna. Sobre el ex futbolista, por ejemplo, dijo que durante todo el reality lo ha tachado de flojo, bueno para nada, a pesar de que él también ha hecho multas y pidió a Bicolor que ya no se calle y alce la voz.

“Hay una línea muy delgada entre el buena onda y el pensador, y mi llamado como ese amigo que te he demostrado que soy, es que alces la voz ante la injusticia cuando no estés de acuerdo, porque callar no te hace más humilde, hace que la gente no sepa lo que está pasando realmente aquí adentro”, finalizó Julio.

Julio Camejo nominó a Kevyn

Así respondió Kevyn ante la nominación de Julio Camejo

Tras las palabras que Julio Camejo le dirigió al nominarlo, Kevyn lloró y le dijo que le es muy difícil enfrentarse a alguien.

El comediante aseguró que se ha equivocado mucho en la vida y que por eso su madre le enseñó a aguantar y nunca faltar al respeto. “Sé que a veces mi personaje me lleva a que ellos me ofendan, pero sí creo que es momento de no callarme”.

Al final Bicolor agradeció el mensaje y explicó que si lloraba es porque se acordó de cómo lo han hecho sentir “cuando han pateado lo que he barrido y lo que han dicho”.