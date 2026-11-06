Niurka de La Granja VIP se divorció EN VIVO: quién era su esposo y por qué terminaron

Tal como lo ha demostrado en La Granja VIP, Niurka tiene una personalidad impulsiva y cuando se propone algo, lo cumple, sin importarle el qué dirán. Para muestra, el día en el que la llamada “mujer escándalo” se divorció mientras conducía un programa en vivo, para así terminar con un matrimonio que le destrozó el corazón y en el que también se vio expuesta por dolorosos engaños.
Este polémico momento ocurrió en el año 2011, cuando la vedette firmó los papeles legales de su separación con Yanixán Texido durante una emisión de “Ella es Niurka”, producción de TV Azteca del que era titular. “Completamente en vivo, son las 4:59 pm. Estamos cumpliendo, aquí estamos firmando para que proceda mi divorcio, porque yo les cumplo. Yo voy a cambiar por ustedes. Hay que estar legalmente, psicológicamente en orden”, dijo mientras el público presente le aplaudía por esta hazaña.
Quién es Yanixán Texido, el exesposo de Niurka y por qué se separaron
Niurka estuvo casada con Yanixán Texido, un modelo cubano con el que tuvo un tórrido romance que los llevó a casarse al poco tiempo de conocerse. Aunque legalmente este matrimonio duró cuatro años, en realidad la pareja se separó en 2009, apenas dos años después de que llegaron al altar.
Este abrupto rompimiento fue todo un escándalo, pues salieron a la luz fotografías comprometedoras de Yanixán besando a otra mujer, pero la “mujer escándalo” aseguró que todo se trataba de un malentendido y quiso recuperar la relación. No obstante, sus intentos no fueron suficientes porque después él fue quien le pidió el divorcio y lo hizo justamente en el mismo programa donde firmó los papeles.
Esa ocasión, Niurka explotó de coraje porque se sintió exhibida y le reprochó que se atreviera a pararse en su foro para hacerle eso, así que le advirtió que no le haría las cosas tan fáciles. “Tú veniste a mi casa, a mi foro, para pedirme el divorcio. Entonces, lo que tengas que pagar de pensión, pues págalo en el divorcio”, dijo molesta y refiriéndose a la hija que Texido tiene con Daisy Valdez.
¿Con quién se va a casar Niurka?
Luego de este amargo episodio, la también actriz tuvo varias parejas sentimentales, pero nunca más volvió a pisar el altar. Sin embargo, parece que esta idea ya cambió y después de 15 años, la cubana está más que lista para casarse otra vez, ahora con Bruno Espino, su prometido y que se ha convertido en uno de los mayores apoyos de Niurka mientras está en La Granja VIP.