A Kim Shantal no le cae el veinte de que ya es FINALISTA de La Granja VIP. “No lo proceso todavía”
Kim Shantal dijo a sus seguidores que está muy emocionada al conocer que ya es finalista del reality show, pero todavía no puede creerlo del todo.
Minutos después de haberse convertido en finalista oficial de La Granja VIP, Kim Shantal confesó tener una lucha de emociones por este triunfo. Aunque estaba emocionada dijo que no se quería ilusionar y que quiere ver al “Team Cacaraqueo” en la lista de finalistas con ella.