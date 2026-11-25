Kunno ha tenido momentos muy controversiales en La Granja VIP Segunda Temporada. Y sin lugar a dudas, los enfrentamientos con sus compañeros se han robado los reflectores en más de una ocasión, aunque para el influencer, hay tres rivalidades en específico que él considera las peores y las tiene muy presentes.

De acuerdo con lo que le reveló a Marysol Cortes, sus conflictos más fuertes fueron los que tuvo con Julio Camejo, Niurka y Pablo Montero. Cabe recordar que estas peleas se han dado a lo largo de las 12 semanas que llevan en el reality y que las cosas han explotado en varias ocasiones, a pesar de que al final aprenden a hacer los problemas a un lado para que la convivencia no sea tan pesada.

kunno-pablo-montero-la-granja.jpg Kunno recordó su enemistad con Pablo Montero en La Granja VIP. (ESPECIAL)

Kunno lanza dardo para Pablo Montero tras ser eliminado de La Granja VIP

De todos los “enemigos” del tiktoker, el que causó sorpresa a Sol fue la del cantante, pues la atleta de Exatlón México le dijo que tiene la percepción de que el “Piquito de Oro” es tranquilo y así se veía durante su paso por el programa.

Al respecto, Kunno señaló que desde su perspectiva, Pablo Montero falló en su juego dentro de La Granja VIP porque priorizó su romance con Natalia Alcocer. Ya que prácticamente desde que entró, su atención la fijó en ella y hasta se hicieron novios en una Gala, pero que de ahí en fuera, ya no tienen rencillas y se dieron la oportunidad de hacer las paces antes de que fuera eliminado.

“A mí me cae súper bien (Pablo), solo que de repente le agarraba lo esquizo. O sea, como que llegó aquí a enamorarse y eso lo destanteó un poco, pero la verdad es que él me cae muy bien. Sí tuvimos dos agarrones, pero ya al final de que nos abrazamos y todo”, recordó el Granjero.

¿Por qué se pelearon Kunno y Pablo Montero en La Granja VIP?

La rivalidad entre Pablo Montero y Kunno se detonó a raíz de ciertos comentarios que al cantante le parecieron inadecuados y que no dudó exponer en La Granja VIP. Esto incluye la vez que el influencer lo tachó de “tibio”, un adjetivo que no le pareció y por el que lo confrontó.

También se pelearon por la vez que Kunno se burló de Natalia Alcocer y su vida íntima, todo porque lo eligió para la Traición y provocó que le exigiera que no mencionara su nombre nunca más.