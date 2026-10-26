Granjeros reclamaron a Kunno por su comentario contra Natalia Alcocer y los ánimos se calentaron, así fue la FUERTE PELEA EN VIVO

El pasado viernes de Traición, Natalia Alcocer tuvo la oportunidad de elegir a un Granjero para llevarlo a la Tabla de Nominados y optó por Kunno. El influencer hizo un comentario sobre la conductora y Pablo Montero que calificaron como una falta de respeto. En la Gala de Eliminación le reclamaron y todo se salió de control.

Durante la Gala se pidió a los Granjeros señalar a quién de los nominados no querían ver de regreso y el equipo de los disfuncionales señaló a Kunno por lo sucedido el viernes, lo que bastó para iniciar una fuerte discusión.

Kunno primero se fue en contra de Pablo Montero y le dijo que primero recordara la manera en la que le había hablado al Tío Pepe cuando recibió su evaluación como Capataz. El cantante reaccionó molesto y comenzó a gritarle "eres un puñetas".

Niurka no quiso mantenerse al margen y dijo a Kunno con una sonrisa, "sigue hablando para que te sigan escuchando", el influencer le gritó que se callara y la pelea estalló.

"Tú podrá ser la mujer escándalo, yo soy el chico polémica", declaró Kunno mientras la cubana le rebatía que a ella le quedaba lindo y que es muy perra y muy exitosa.

Manelyk González se unió al pleito y comenzó a burlarse de la vedette, la llamó vieja y le recomendó tomar algo para la memoria.

Niurka afirmó que el público mandó como Peón a Mane porque quieren castigarla, pero la reina de los realities afirmó que al menos a ella sí la tienen en cuenta y hasta replicó: "te ardiste porque me gasté tu presupuesto, yo hago lo que yo quiero".

La discusión siguió y Kunno terminó sobre la mesa haciendo mofa de los movimientos de Niurka y diciéndole que ella es también vulgar en sus comentarios. "Veanse a un espejo primero por favor".

¿Qué dijo Kunno para despertar la furia entre los Granjeros?

El viernes de Traición el poder estuvo en manos de Fernando Lozada que por haber ganado el reto de Salvación tomó la decisión de sacar de la Tabla de Nominados a Mario Mono Osuna y a cambió subir a Natalia Alcocer.

Pero el pajarito de la suerte decidió que se trataría de una traición doble. Es decir, la conductora tendría la oportunidad de agregar a alguien más para ponerlo en riesgo y seleccionó a Kunno.

El influencer reaccionó muy molesto y lanzó una frase de tono sexual y despectivo en contra de Natalia y Pablo Montero que generó indignación entre muchos: "este juego de que soy su hijito se le puede meter por dónde quiere que Pablo le entre".