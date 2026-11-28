Las alianzas y las estrategias individuales fueron tema de conversación entre Niurka Marcos, Gloria Murillo y Marysol Cortés durante la semana 12 de La Granja VIP. La vedette cubana explicó cómo maneja su vínculo con los integrantes del Equipo Disparejo y dejó en claro cuáles son sus prioridades dentro de la competencia, luego de utilizar el poder de La Traición en beneficio de Kevyn “Bicolor” Contreras.

Niurka Marcos revela su estrategia con el Equipo Disfuncional en La Granja VIP

Mientras conversaban sobre las experiencias de la actriz en otros realities, Gloria hizo referencia a los compañeros con los que actualmente está aliada. Ante este comentario, Niurka aclaró que su cercanía con Julio Camejo y Bicolor no implica que haya dejado de lado su juego individual.

“No estoy jugando en familia con nadie. Ellos saben que yo estoy jugando sola, que solo les uso sus números”, manifestó la cubana, quien aseguró que sus aliados conocen su postura porque ella misma se ha encargado de comunicársela constantemente.

Además, recordó que, semanas atrás, los integrantes de su ex equipo la calificaron de “traicionera”. Al referirse a aquel episodio, la vedette reconoció que, desde su ingreso a La Granja VIP, también desea obtener los beneficios que reciben los demás participantes.

Sin embargo, cuando Gloria le planteó qué haría si tuviera que elegir entre sus actuales compañeros y los integrantes del otro equipo, Marcos admitió que existe una afinidad con sus aliados.

“Le voy a dar prioridad porque obviamente empatizamos en carácter, en personalidad”, explicó. Durante el intercambio también surgió la posibilidad de que, a estas alturas de la competencia, el juego comience a ser cada vez más individual.

Marcos recuerda sus diferencias con Manelyk González en otro reality

La conversación también dio lugar a que la cubana recordara una experiencia que compartió con Manelyk González antes de ingresar a La Granja VIP. Según relató, en aquella competencia habían integrado un grupo en el que recibió a la influencer como si fuera una hija más, luego de que esta abandonara su habitación.

Desde la perspectiva de Niurka, la estrategia de Mane habría consistido en poner a sus compañeros en su contra. Entre las situaciones que recordó, mencionó que comenzaron a rechazar la comida que ella preparaba, pese a haberla consumido durante meses. “Me partieron por dentro”, confesó la actriz al recordar aquella experiencia.