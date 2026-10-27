Cuántas operaciones tiene Bebeshita de La Granja VIP: lleva más de un millón de pesos invertidos

Sin lugar a dudas, Daniela Alexis "Bebeshita" es una de las personalidades más llamativas de La Granja VIP Segunda Temporada. Y además de las estrategias que hace con su equipo o el llamativo romance con Kevyn Contreras, ella misma se ha dispuesto a compartir aspectos íntimos sobre su vida, como el recuento de todas las operaciones a las que se ha sometido para transformar su apariencia y sentirse a gusto con lo que ve en el espejo.

De acuerdo con lo que la influencer ha compartido con sus compañeros, lleva un aproximado de 10 operaciones entre la nariz, los pechos, el abdomen y los glúteos. Además, ha tenido que repetir procedimientos como la rinoplastia porque los resultados no eran lo que ella esperaba y en todo esto se ha gastado casi un millón de pesos, una cifra que podría ser mayor pero que se ha reducido por colaboraciones.

Bebeshita ha repetido cirugías que no quedaron como ella esperaba|ESPECIAL

¿Cuál fue la cirugía que puso en riesgo la vida de Bebeshita?

Los procesos de recuperación tampoco le han sido tan sencillos a la influencer, pues hubo una ocasión en la que presentó fuertes complicaciones tras salir del quirófano. Esto ocurrió hace un par de años cuando se sometió a una operación de senos y supuestamente habría estado mal hecha, según contó a las cámaras de "Venga la Alegría".

Esto provocó que tuvieran que reconstruir el trabajo y hacerlo con los procedimientos adecuados. No obstante, esto no ha provocado que se le quiten las ganas de seguir mejorando su imagen e incluso poco antes de entrar a La Granja VIP, se practicó una operación en las costillas y por eso durante los primeros días siempre llevaba una faja puesta.

Quién es Daniela Alexis y por qué era tan famosa desde antes de La Granja VIP

Aunque muchas personas recién están conociéndola gracias a este proyecto, en realidad Daniela Alexis debutó en la industria del entretenimiento hace casi 10 años. La fama llegó a su puerta con su participación en "Enamorándonos", un programa de TV Azteca que fue un rotundo éxito y en el que como Bebeshita se robaba los reflectores con su peculiar personalidad, un rasgo que también la ha hecho destacar en La Granja VIP.